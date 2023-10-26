Outfits für Regenwetter
Stylingtipps
Schnapp dir deine Gummistiefel und einen hübschen Regenschirm. Und schlüpfe in ein Outfit für Regenwetter von Nike.
Wenn das Wetter schlecht ist, willst du vielleicht nur gemütlich im Bett bleiben. Aber wenn du beispielsweise ins Büro musst oder Einkäufe zu erledigen hast, brauchst du einfach einige hübsche Outfits für Regenwetter.
Outfits für Regenwetter sollten dich vor allem trocken halten, unabhängig davon, warum du das Haus verlässt. Denn wenn du ganz durchnässt am Ziel ankommst, bringt auch das schönste Outfit nichts. Wasserdichte oder wasserfeste Kleidung und Schuhe müssen nicht nur praktisch sein, sie ermöglichen es dir auch, mit deinem persönlichen Stil zu spielen – ein willkommener Bonus, wenn dir ein cooles Outfit auch an Regentagen wichtig ist.
Im Anschluss findest du die beste Kleidung und Schuhe für regnerische Tage von Nike.
(Verwandter Artikel: Wasserdichte Laufausrüstung für Läufe an Regentagen)
Outfitideen für Regenwetter: 5 hübsche Essentials
1. Regenjacken
Wenn schlechtes Wetter vorhergesagt ist, solltest du auf jeden Fall eine Jacke tragen, die dich vor Regen schützt, besonders wenn du in einen richtigen Wolkenbruch gerätst. Wenn du keinen Schirm hast, hält eine Regenjacke mit tiefer Kapuze das Wasser von deinem Gesicht fern. Achte auch auf die kleinen Details, die dich trocken halten, wie z. B. die versiegelten Nähte und wasserfesten Reißverschlüsse an der Nike ACG Storm-FIT "Cascade Rains" Jacke.
2. Wasserfeste Jacken und Westen
Wenn es eher tröpfelt als schüttet, kannst du mit einer wasserfesten Jacke alles erledigen, ohne dass sie dir im Weg ist. Eine Golfjacke schützt dich vor einem kleinen Regenschauer auf dem Golfplatz und mit einer Weste für Trailläufe bist du bei einem nebligen 5-km-Lauf durch den Wald gut beraten. Für Regentage im Sommer sind leichte und atmungsaktive Jacken genau richtig. Du solltest unbedingt eine leichte Jacke für warme Tage und eine wärmere Steppjacke mit Therma-FIT-Technologie für kalte Wintertage haben.
3. Trenchcoats
Wenn du bereits einen funktionalen Regenmantel im Schrank hängen hast, könntest du deiner Garderobe noch einen Trenchcoat hinzufügen, um dein Regenoutfit stilvoll abzurunden. Einzigartige Designdetails an einem Trenchcoat machen dein Outfit zu einem Fashionstatement. Das von einem Umhang inspirierte Design der Serena Williams Design Crew 3-in-1-Jacke und die schlanke Silhouette des Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX-Parkas in Schwarz runden dein Outfit darunter auf einzigartige Weise ab. Ganz zu schweigen davon, dass die Silhouette eines Trenchcoats chic und sowohl für das Büro als auch für Anlässe mit formalem Dresscode geeignet ist.
4. Wasserfeste Hosen und Tights
An Regentagen wirst du wahrscheinlich Matschspritzer an deinen Knöcheln und Waden haben – besonders, wenn du über eine Wiese stapfst. Mit einer wasserfesten Hose von Nike musst du dir keine Gedanken über Flecken auf der Kleidung machen. Diese Hosen halten dich nicht nur trocken, sondern können auch einfach abgewischt werden, wenn sie dreckig sind. Wenn du dir Sorgen machst, dass der Saum in Pfützen hängen könnte, entscheide dich für eine passgenaue Hose oder eine mit eng anliegenden Knöchelbündchen.
5. Schuhe
Lass dir dein Outfit für Regentage nicht von nassen Füßen ruinieren. Trotze den Pfützen mit Schuhen, die deine Socken und deine Füße vor Nässe schützen. Nike bietet Schuhe sowohl mit robuster Sohle als auch mit wasserabweisendem Obermaterial, damit du es garantiert bequem hast, was der Tag auch bringen mag.
Text: Aemilia Madden