Die 7 besten Wintermäntel-Styles von Nike für Kinder

Eine robuste und isolierende Winterjacke gehört genauso in die Kindergarderobe wie griffige Schneestiefel oder auch eine kuschelige Beanie. Egal, ob deine Kinder im Winterwunderland oder im Regen und Matsch spielen möchten, Nike bietet eine Reihe von Wintermänteln für Kinder verschiedener Altersgruppen und für verschiedene Wetterbedingungen.

Diese Jacken sind in Größen für große Kinder (7 bis 15 Jahre), kleinere Kinder (3 bis 7 Jahre) sowie für Kleinkinder und Babys erhältlich. Von Steppjacken mit Synthetikfüllung bis hin zu wasserfesten Außenschichten findest du hier die besten Nike Wintermäntel für Kinder.

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