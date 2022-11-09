Die besten Nike Wintermäntel für Damen

Nike Steppjacken mit Synthetikfüllung schützen dich vor dem kalten Winterwind. Einige Styles haben eine Thermore-Isolierung, die zu 100 % aus recycelten Fasern aus Plastikflaschen besteht und sich fast wie eine echte Daunenfüllung anfühlt.

Viele Steppjacken mit Synthetikfüllung von Nike sind außerdem mit Nike Therma-FIT-Technologie ausgestattet, die hilft, die natürliche Körperwärme zu konservieren.

Wenn du die Jacke in Regionen tragen möchtest, in denen es viel regnet, sollte sie eine Kapuze und eine wasserabweisende Schicht haben, damit du trocken bleibst.