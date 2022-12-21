Die besten schwarzen Trainingshosen für Herren von Nike

Obwohl Trainingshosen häufig nur zum Chillen angezogen werden, sind sie auch für Workouts geeignet – es kommt nur darauf an, aus welchen Materialien sie gefertigt wurden. Trainingshosen mit Nike Dri-FIT-Technologie zum Beispiel leiten Schweiß von der Haut ab, damit du während des Trainings (und auch danach) trockenen Tragekomfort genießen kannst. Dri-FIT-Material ist nicht nur atmungsaktiv, sondern sorgt auch dafür, dass Schweiß schnell verdunstet und so nicht am Körper oder der Kleidung kleben bleibt. Auch die Styles dieser Kollektion sind in vielen verschiedenen Größen (XS bis 4XL) sowie in langen Größen erhältlich.

Und sie sind für eine Vielzahl von Aktivitäten wie zum Beispiel Zirkeltraining, intensive Fitnessstudio-Sessions oder Joggen geeignet.