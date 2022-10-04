Die 3 besten Laufshorts von Nike mit hohem Bund für Damen

Die beste Laufbekleidung sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Tragekomfort und Funktion – Laufshorts sind da keine Ausnahme. Die idealen Laufshorts helfen dabei, Reibung zu verhindern, leiten Schweiß ab und haben einen sicheren Sitz.

Laufshorts mit hohem Bund haben eine längere Beininnenlänge als herkömmliche Laufshorts. Der Bund sollte dabei am oder über dem Bauchnabel sitzen. Einige Läufer:innen finden Shorts mit hohem Bund angenehmer zu tragen und genießen das Mehr an Stoff beim Laufen. Erfahre mehr über die besten Nike Laufshorts mit hohem Bund.

(Verwandter Artikel: Die besten Nike Laufshorts für Damen)