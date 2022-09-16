Die besten Workout-Bodysuits von Nike für Damen

Die besten Workout-Bodysuits von Nike
Einkaufs-Guide
Wenn du dein Outfit für das Gym so einfach wie möglich magst, ist ein einteiliger Workout-Bodysuit von Nike genau das Richtige für dich.
Mit einem Lieblings-Trainingsoutfit machen der nächste Lauf, die nächste Runde Gewichtheben oder deine nächste Yogasession gleich noch mehr Spaß. Du möchtest dir neue Sportkleidung zulegen oder hast nicht viel Platz in deiner Sporttasche? Dann sieh dir diese Workout-Bodysuits von Nike für Damen an.
Diese figurschmeichelnden, leicht komprimierenden Kleidungsstücke bieten Unterstützung und eine eng anliegende Passform, damit du dich wohlfühlst und Ablenkungen während des Workouts minimieren kannst. Ein weiterer Pluspunkt: Workout-Bodysuits sind Einteiler. Schlüpf einfach hinein und leg los.
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Die besten Bodysuits von Nike für Damen
1.Nike Lauf-Einteiler für Damen
Dieser Einteiler aus elastischem Strickmaterial wurde für das Laufen konzipiert. Diese Mischung aus Polyester, Nylon und Elastan wurde aus Recycling-Materialien für jede Art von Lauftraining hergestellt – von Sprints am Hügel bis hin zu Long Runs.
Der Bodysuit ist funktional und doch strukturiert, mit einem schlanken Design und einer offenen Rückenpartie für zusätzliche Belüftung. Der leichte Mesh-Einsatz garantiert hohe Atmungsaktivität.
2.Nike Dri-FIT ADV Run Division Engineered Lauf-Bodysuit für Damen
Dieser weitere Bodysuit speziell für Läufer:innen sorgt für zusätzliche Belüftung in Hitzezonen, damit die Luft während des Laufens zirkulieren kann. Er ist zudem mit reflektierenden Elementen an der Vorder- und der Rückseite ausgestattet, die für gute Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen.
Im Gegensatz zu anderen Bodysuits ist dieser dank eines gebondeten Reißverschlusses hinten einfach an- und auszuziehen. Zieh einfach deine Trainings-Shorts oder -Leggings darüber und schon kannst du loslegen.
3.Nike Yoga Dri-FIT Luxe 7/8-Jumpsuit für Damen im Blockfarbendesign
Wenn du einen Bodysuit mit mehr Beinabdeckung möchtest, solltest du dir den feuchtigkeitsableitenden Jumpsuit für Yogabegeisterte ansehen. Das Infinalon-Material (eine dünne, leichte und robuste Kombination aus Elastan, Polyester und Nylon) dieses Bodysuits hält dich während deiner Yogasession trocken und kühl.
Der integrierte BH bietet sanfte Unterstützung, während das Design mit Rückenträgern ein offenes und luftiges Gefühl verleiht.
Text: Emily Shiffer