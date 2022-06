Die besten Nike Leggings mit hohem Bund für jede Aktivität

Nike Leggings mit hohem Bund gibt es in langer und in 7/8-Passform. Auch wenn die Passform von Person zu Person unterschiedlich ausfallen kann, enden lange Leggings meistens am Knöchel, während Modelle mit 7/8-Länge ungefähr bis zur Wadenmitte reichen. Welche Länge du wählst, hängt davon ab, was dir besser gefällt und wie viel Haut du zeigen möchtest.