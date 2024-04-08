Swoosh Pro: Der beste BH zum Sprinten

Wenn ich sprinte, muss es sich so anfühlen, als wären da nur ich und die Strecke. Sobald das Rennen beginnt, konzentriere ich mich darauf, möglichst schnell die Ziellinie zu erreichen.



Das funktioniert nicht, wenn mein Sport-BH einschneidet oder mich einengt. Ich muss mich wohlfühlen und brauche Halt für meine Brüste.