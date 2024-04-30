Sport-BHs für Körper in der Entwicklung

Issey Kyson
Der Körper verändert sich, der Sport-BH auch
Als sich mein Körper zu verändern begann, hat sich das auch auf mein Selbstvertrauen ausgewirkt. Zum Glück hat mich meine Familie unterstützt und ich habe Sport-BHs gefunden, die mir beim Sport wieder ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen gegeben haben.
Welchen Sport-BH ich trage, hängt davon ab, was ich gerade mache. Wenn ich beispielsweise auf dem Track Vollgas gebe, gibt mir der Swoosh Pro Sicherheit.
Bei weniger intensiven Aktivitäten wie Yoga oder Stretching hingegen bevorzuge ich einen superweichen Sport-BH, der in allen Posen an Ort und Stelle bleibt (für mich ist das der Indy).
Und an den Tagen, an denen ich mich ausruhe, ist der Alate angesagt. OMG, der ist so weich. Und er hat diese breiten Träger, die nicht einschneiden, sodass es sich anfühlt, als würdest du überhaupt keinen Sport-BH tragen.
Wir sind alle verschieden. Du musst also nicht das Gefühl haben, dass du die gleichen Sport-BHs wie deine Freund:innen tragen solltest. Nimm dir Zeit, dich zu informieren, dich vermessen zu lassen und herauszufinden, welcher Sport-BH der beste für dich ist.
Das Gleiche gilt für Periodenprodukte! Wir alle finden das für uns Passende: Menstruationstassen, Binden, Tampons. Und die Nike Pro Leak Protection Leggings sorgen mit ihrem ultradünnen Liner für extra Sicherheit beim Sport.
Vergiss nicht: Niemand von uns ist bei diesen Veränderungen allein! Lasst uns einander zur Seite stehen.
Deine Issey