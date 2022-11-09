Die beste Volleyballausrüstung für deine Checkliste

Du brauchst neues Volleyball-Equipment oder möchtest einer Volleyballerin bzw. einem Volleyballer in deinem Leben ein schönes Geschenk machen? Dann ist die Nike Volleyball-Kollektion genau richtig für dich. Sie umfasst Bekleidungsstyles, Schuhe, Accessoires und Equipment für ein erfolgreiches Spiel.

(Noch nie Volleyball gespielt? Hier erklären wir dir alle Positionen auf dem Spielfeld, um dir den Einstieg zu erleichtern.)

Das wichtigste Equipment beim Volleyball ist natürlich der Ball. Es gibt jedoch auch noch weitere High-Performance-Produkte, die das Spiel einer Athletin bzw. eines Athleten verbessern können – z. B. Knieschoner oder Volleyball-Schuhe, die speziell für den Einsatz auf Hartplätzen entwickelt wurden.

Mit dieser Nike Volleyball-Ausrüstung revolutionierst du dein Spiel. Hier die Checkliste:

(Verwandter Artikel: Profis erklären: So wird Volleyball gespielt)