Die besten Camping-Outfits für Herren und Damen

Die beste Ausrüstung und Kleidung von Nike für Campingausflüge
Einkaufs-Guide
Um einen Ausflug in die Natur wirklich genießen zu können, brauchst du Ausrüstung, die dich warm und trocken hält und dich bei jedem Wetter schützt.
Du planst den ultimativen Camping-Trip und freust dich auf ein knisterndes Lagerfeuer, leckere Snacks, den Sternenhimmel bei Nacht und deinen kuscheligen Schlafsack? Für ein erfolgreiches Campingabenteuer brauchst du auf jeden Fall die richtige Ausrüstung. Wir zeigen dir die besten Camping-Outfits und andere Ausrüstung von Nike, damit dein Ausflug unvergesslich wird.
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Was wir vom Lagenlook halten? Nichts ist wichtiger! Beim Campen schwankt die Temperatur meist deutlich. Daher ist es wichtig, die Körpertemperatur mit leichten, feuchtigkeitsableitenden Materialien zu regulieren. So verhinderst du, dass es dir am Tag zu warm wird und du nachts vor Kälte zittern musst.
1. Nike Dri-FIT Baselayer
Nike Dri-FIT T-Shirts leiten den Schweiß von der Haut ab. So kann er schneller verdunsten und du bleibst beim Wandern oder bei Aktivitäten in der Sonne angenehm trocken. Laufoberteile sind leicht und atmungsaktiv und damit ideal für jeden Campingausflug.
Pass die Ärmellänge an das jeweilige Wetter an. Nike Dri-FIT Laufoberteile gibt es als ärmellose Variante sowie mit kurzen und langen Ärmeln. Um deine Haut noch besser zu schützen, eignen sich auch T-Shirts mit UV-Schutz. Und vergiss nicht, unbedeckte Körperpartien mit Sonnenschutz einzucremen.
2. Feuchtigkeitsableitende Hosen
Kombiniere leichte Oberteile mit schweißableitenden Shorts oder Hosen aus strapazierfähigem Material. Nike All Conditions Gear (ACG) Hosen wurden speziell für Outdoor-Abenteuer entwickelt. Sie bestehen aus hochfunktionalem recyceltem Polyester. Für dieses Material wurden Plastikflaschen gereinigt, zu Flocken zerkleinert, in Pellets umgewandelt und zu hochwertigem Garn versponnen. Nike ACG Trail-Hosen und -Shorts bieten funktionale Taschen zur praktischen Aufbewahrung deiner Essentials und begeistern mit von der Natur inspirierten Prints.
3. Warme Top-Layer
Sobald die Sonne untergeht, kommen Fleecepullover oder Hoodies zum Einsatz, um dich warm zu halten. Die Nike Tech Fleece-Kollektion besteht aus weichen, warmen Materialien und sind angenehm leicht. Die Stücke lassen sich einfach packen und brauchen wenig Platz.
4. Gemütliches für deine Beine
Du solltest nicht nur deinen Oberkörper, sondern auch deine Beine warm halten. Am Ende eines aufregenden Outdoor-Tags bist du meist froh, die leichten Trail-Shorts und -Hosen gegen eine bequeme Trainings- oder Fleece-Hose zu tauschen. Die ACG-Kollektion bietet ähnlich wie die Nike Tech Fleece-Kollektion unzählige Optionen. Und für noch mehr Style kannst du deine Hose mit einem passenden Oberteil kombinieren.
5. Strapazierfähige Socken
Gute Socken verhindern Blasen und Scheuerstellen. Nike bietet Socken in verschiedenen Längen und Materialien an, darunter Wollsocken für kaltes Wetter und Dri-FIT Socken, die nicht nur selbst schnell trocknen, sondern auch die Füße angenehm trocken halten. Wenn du knöchelhohe Wanderschuhe trägst, sind Crew-Socken die optimale Lösung, um zu verhindern, dass die Schuhe an der Haut scheuern.
6. Kopfbedeckung
Leichte atmungsaktive Baseballkappen und eine geeignete Sonnenbrille schützen deinen Kopf und deine Augen vor der Sonne. Wenn du noch etwas Platz in deiner Tasche hast und es abends kalt werden könnte, pack auch noch eine Beanie ein.
7. Wetterfeste Jacke
Behalte den Wetterbericht im Auge, bevor du losfährst, und pack die passende Outerwear ein. Nike ACG bietet die unterschiedlichsten Jacken, die dich bei jedem Wetter schützen, darunter windabweisende Styles sowie wasserfeste und isolierende Jacken, die dich selbst bei nassem Wetter angenehm warm halten.
Einige ACG-Styles wie zum Beispiel die Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope" lassen sich besonders gut mitnehmen. Diese Jacke kann in ihrer eigenen Taschen verstaut werden und lässt sich ganz leicht tragen.
8. Wasserfeste Schuhe
Wenn du bei deinem Campingausflug auch auf unbefestigten Trails oder unebenem Untergrund wandern möchtest, nimm strapazierfähige, wasserfeste Wanderschuhe mit guter Traktion mit. Traillaufschuhe bieten eine hervorragende Dämpfung und ausgezeichneten Grip selbst in anspruchsvollem Terrain. Das Gleiche gilt für ACG-Schuhe.
Für besonders schwierige Bedingungen eignet sich der Nike Pegasus Trail GORE-TEX. Er ist wasserdicht und hält deine Füße trocken. Außerdem bietet er Gamaschen am Schuhkragen, die ein Eindringen von Schmutz und Wasser in den Schuh verhindern.
Tipp: Wanderschuhe an- und auszuziehen kann gerade beim Campen unpraktisch sein. Steck deshalb ein Paar Zehensandalen oder Slides ein, um es dir im Zelt oder Campingwagen gemütlich zu machen.
Viel Spaß beim Campen!
Text von Jennifer Davis-Flynn