Das richtige Outfit zum Wandern für jede Jahreszeit (und jedes Wetter)
Stylingtipps
Dein Leitfaden für stylishe Outfits zum Wandern.
Wandern ist ein Ganzjahressport, den viele gerne ausüben.
Und längst nicht alle Wanderwege führen über steile Gipfel, enge Serpentinen und felsiges Gelände. Ob du also nun eine erfahrene Wanderin bzw. ein erfahrener Wanderer bist, leichte Rundwanderungen liebst oder gerne in abwechslungsreichem Gelände unterwegs bist, eine qualitativ hochwertige Wanderausrüstung ist das A und O.
(Verwandter Artikel: Die beste Nike Wanderausrüstung für den Winter)
Bei der Wahl der richtigen Wanderbekleidung kommt es vor allem auf Funktionalität, trockenen Tragekomfort und Schutz vor den Elementen an. Und natürlich müssen die Outfits auch gut aussehen. Du solltest schließlich in Sachen Style keine Abstriche machen müssen (Stichwort Gorpcore).
So wählst du die richtigen Materialien für deine Wanderoutfits
Es gibt ein paar wichtige Dinge, die ein gutes Wanderoutfit von anderen sportlichen Kombis in deinem Kleiderschrank unterscheiden – angefangen bei den Materialien.
Wärmeregulierende Materialien (von Wolle bis hin zu synthetischen Fasern wie recyceltem Polyester) sind unverzichtbar. Sie leiten Schweiß von der Haut ab und sorgen so für eine gleichmäßige Körpertemperatur. Pieces mit Nike Dri-FIT sind zum Beispiel darauf ausgelegt, dass sie Feuchtigkeit für eine schnellere Verdunstung über das Material verteilen.
Abgesehen davon ist es auch wichtig, dass du dich dem Wetter entsprechend kleidest. Schütz dich vor der Sonne, indem du dich für dunklere Farben oder Materialien mit UV-Schutzfaktor entscheidest. Und wähle wasserabweisende Outerwear, um Regen bzw. Schnee abzuhalten. Zusätzlich dazu sorgst du mit isolierter Ausrüstung auch bei Kälte für warmen Tragekomfort. Besonders mit der Nike ACG-Kollektion kannst du die Entdeckerin bzw. den Entdecker in dir finden und gleichzeitig den Elementen trotzen und warm bleiben.
So stellst du Wanderoutfits zusammen
Bei Schnitt und Passform steht die Bewegungsfreiheit im Vordergrund. Am besten wählst du locker sitzende Kleidung mit Vier-Wege-Stretch, die sich mit dir bewegt, wenn du in der Natur unterwegs bist. Dabei spielt auch Strapazierfähigkeit eine wichtige Rolle, da beim Wandern oft das ein oder andere Hindernis überwunden werden muss. So können zum Beispiel Äste, Gestrüpp und vieles mehr empfindliche Materialien beschädigen. Wähle also robuste Kleidung, die den Anforderungen deiner Unternehmungen standhalten kann.
Im Folgenden findest du ein paar Tipps, wie du funktionelle Wanderoutfits stylish kombinierst. Wenn es um den Schnitt und die richtigen Proportionen geht, so passt ein etwas enger anliegendes Oberteil perfekt zu lockeren Shorts oder Wanderhosen und umgekehrt. Wanderleggings lassen sich zum Beispiel gut mit einem lockereren T-Shirt, einem geräumigen Fleeceoberteil oder einem Oversize-Sweatshirt kombinieren. Da der Lagenlook der Schlüssel zum Erfolg ist, solltest du dir überlegen, wie du während deiner Tour problemlos zwischen der mittleren und oberen Schicht wechseln kannst.
Wenn du bei deiner Kleidung weniger auffällige Farben bevorzugst, kannst du stattdessen bei Schuhen, Socken, Cap, Sonnenbrille und Rucksack eine markantere Farbvariante wählen. Tipp: Neutrale Farbtöne sind eigentlich immer vielseitiger als knallige Rot-, Gelb- und Limettengrüntöne. Wenn du ein Statement setzten willst, entscheide dich für Styles im Blockfarbendesign oder für einen dynamischen monochromen Look.
Jetzt, wo du bereit bist, stylish die Trails zu erobern, zeigen wir dir hier fünf Wanderoutfits für jede Jahreszeit und jedes Wetter. Außerdem erfährst du, wie du die richtigen Schuhe und die richtige Wanderausrüstung für deine Abenteuer auswählst.
(Verwandter Artikel: Die Vorteile des Wanderns – erklärt von Expert:innen)
Wanderoutfits von Nike für jede Jahreszeit
1.Wanderoutfit für den Sommer
Das perfekte Sommeroutfit sorgt dafür, dass du angenehm kühl und geschützt bleibst. Beginne mit einem feuchtigkeitsableitenden Oberteil. Nike Dri-FIT-Styles zum Beispiel werden aus superweichem Material und recycelten Polyesterfasern gefertigt, die ebenfalls atmungsaktiv sind. Wähle dann eine luftige Hose wie beispielsweise wasserabweisende Nylon-Shorts.
Mit verspielten, fröhlichen Farben kreierst du den idealen Sommerlook. Entscheide dich also auch bei deinen Trailsneakern und deiner Sonnenbrille für eine etwas farbenfrohere Option. Mit einer unerwarteten Kombi aus leuchtenden und gedeckten Farben ziehst du alle Blicke auf dich.
2.Wanderoutfit für den Herbst
Mit herbstlichen Farbtönen und gemütlichen Layern machst du in der Jahreszeit der bunten Blätter eine gute Figur. Ein Longsleeve als Baselayer ist vielseitig und somit ein guter Anfang. Entscheide dich auch hier für schweißableitende Materialien, die deine Körpertemperatur regulieren. Als Hose eignen sich stützende Leggings mit Taschen. So hast du kleine Snacks, dein Smartphone und Sonnencreme (ganzjährig ein Muss) immer griffbereit.
Über das Longsleeve ziehst du am besten einen Hoodie, mit dem du dich frei bewegen kannst. Ideal sind Modelle mit Nike Therma-FIT-Technologie, da sie zusätzlich zur Regulierung der Körpertemperatur beitragen. So bleibst du auch bei kühleren Temperaturen angenehm warm – und das während der gesamten Wanderung. Vervollständige den Look mit GORE-TEX-Sneakern, die gute Traktion bieten und deine Knöchel für zusätzlichen Schutz und Wärme umschließen.
3.Wanderoutfit für den Frühling
Auch im Frühling kann es bei Wanderungen ganz schön kalt werden. Daher sind mittelschwere Materialien am besten geeignet. Ganz gleich, ob du ein Kurzarmshirt oder ein Longsleeve als Baselayer bevorzugst, eine wärmere Schicht macht definitiv den Unterschied. Nike Polartec-Fleece ist nur eine der Materialoptionen, die sich perfekt für Wanderabenteuer eignen. Es ist schnell trocknend und extrem atmungsaktiv und sorgt so bei jedem Wetter für angenehmen Tragekomfort – auch dann, wenn sich der Frühling mal nicht von seiner besten Seite zeigt.
Zusätzlich dazu sorgst du mit einer locker sitzenden, aber dennoch passgenauen Hose, die schweißableitend ist und optimale Bewegungsfreiheit ermöglicht, für einen cleanen Look. Bunte Trailschuhe und Socken setzen Akzente und ergänzen verschiedene Farbkombinationen perfekt.
4.Wanderoutfit für den Winter
Kaltes Wetter bedeutet nicht, dass du auf Wanderungen verzichten musst. Mit isolierenden Pieces, die auch niedrigen Temperaturen standhalten, trotzt du den Elementen. Entscheide dich beispielsweise für eine Hose aus nachhaltigem Nike ACG Polartec-Material, das zu 100 % aus recycelten Polyesterfasern besteht.
Am besten ziehst du eine warme, leichte und wasserdichte Außenschicht, die sich leicht verstauen lässt, über ein schweißableitendes Longsleeve. Styles mit durchgehendem Reißverschluss auf der Vorderseite ermöglichen zusätzliche Luftzirkulation, wenn du bei deinen Touren ins Schwitzen kommst. Mit einer Beanie sorgst du für Wärme und Schutz an den Ohren.
5.Wanderoutfit für Kinder
Ein mehrlagiges Wanderoutfit in fröhlichen, bunten Farben lässt Kinderherzen höher schlagen. Beginne mit einem feuchtigkeitsableitenden Longsleeve und kombiniere dieses bei niedrigeren Temperaturen mit einer wasserabweisenden Außenschicht. Styles mit PrimaLoft-Isolierung zum Beispiel sorgen dafür, dass Kids angenehm warm bleiben.
Locker sitzende, bequeme Hosen mit Taschen sind nicht nur praktisch, sondern bieten auch Platz für kleine Schätze, die Kinder unterwegs finden. Natürlich dürfen auch hier die passenden Wanderschuhe nicht fehlen. Eigenschaften wie strapazierfähige Traktionsprofile, Gummiüberzüge, Polsterung an den Knöcheln und weiche Schaumstoff-Innensohlen sorgen dafür, dass sich die Kleinen wohlfühlen und stets bereit für ihr nächstes Abenteuer sind.
6.Wandertaugliche Schuhe und Ausrüstung
Die besten Wanderschuhe haben ähnliche Eigenschaften wie deine Lieblings-Sportsneaker. Sie verfügen zum Beispiel über eine stützende Passform und bequeme Schaumstoff-Innensohlen. Darüber hinaus überzeugen sie aber auch durch starken Halt im Knöchelbereich und griffige Traktionsaußensohlen. Zudem sorgt wasserdichtes GORE-TEX-Material auch bei Nässe für ein trockenes Tragegefühl. Es gibt auch fürs Wasser entwickelte Designs, die von Sandalen bis hin zu Slip-ons im Webdesign reichen und es dir ermöglichen, Wasserläufe einfacher zu durchqueren.
Und mit weiteren Ausrüstungsgegenständen bzw. Accessoires wie Trailsocken, Caps und Rucksäcken lässt sich dein Wanderoutfit perfekt abrunden. Wie bei der Wanderbekleidung sind auch hier leichte, strapazierfähige, feuchtigkeitsableitende und wasserdichte Optionen die beste Wahl. Schließlich geht es beim Wandern ja um optimalen Schutz bei möglichst geringem Gewicht.
Was du beim Wandern nicht tragen solltest
Vermeide zu enge Kleidung, die deine Bewegungsfreiheit einschränkt. Beachte aber, dass auch zu locker sitzende Kleidung ein No-Go ist. Schließlich willst du ja nicht stolpern oder irgendwo hängenbleiben. Achte auch darauf, dass du dich vor Sonne und Wetter schützt. Kleidung, mit der du zu viel Haut zeigst, ist nicht ideal, es sei denn, du nimmst eine zusätzliche Schutzschicht mit.
Auch extrem dünne Materialien sowie Baumwolle sind nicht optimal fürs Wandern. Erstere können schnell kaputtgehen und letztere absorbiert Schweiß, was die Regulierung der Körpertemperatur beeinträchtigen kann.
Text: Laura Lajiness Kaupke