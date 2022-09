Warum Laufen bei kaltem Wetter zu Brustschmerzen führen kann

Das Laufen im Freien ist einfach ganz anders als das Herunterlaufen von Kilometern auf dem Laufband. Es gibt viel zu sehen, du kannst neue Strecken entdecken und bist an der frischen Luft. Aber das Laufen bei kaltem Wetter ist beschwerlich – und du könntest sogar Brustschmerzen dabei bekommen.

Brustschmerzen solltest du nicht einfach ignorieren. Laut Expert:innen ist es in einem gewissen Maße normal, dass es bei sinkenden Temperaturen etwas in den Lungen sticht. Weiter unten liest du, warum du beim Laufen in der Kälte Brustschmerzen haben und was du dagegen tun kannst.