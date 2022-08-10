Probier dieses von Expert:innen empfohlene Bodyweight-Workout für die Beine

Eine kräftige Beinmuskulatur hilft nicht nur, bei verschiedensten Sportarten und Workouts Spitzenleistungen zu erzielen. Sie kann auch Unterstützung für eine Vielzahl von Aktivitäten im täglichen Leben bieten.

"Starke Beine erleichtern Alltagsaktivitäten, beispielsweise Gehen, Laufen und Treppensteigen", sagt Brittany Noelle, Personal Trainerin mit Zertifikat von der National Academy of Sports Medicine (NASM). Außerdem bieten sie eine ausgezeichnete Grundlage für den Kraftaufbau im ganzen Körper. Sie sind wichtig bei der Selbstverteidigung und machen es leichter, schwere Gegenstände zu bewegen, erklärt sie weiter. Daher ist es wichtig, dass deine Fitnessroutine auch Bein-Workouts enthält. Und mit der Unterstützung von Profis ist es ein Leichtes, das richtige Bodyweight-Workout für deine Beine zu finden.

Welche Vorteile bieten Bodyweight-Workouts für die Beine? Da gibt es viele. Sarah Bradford ist eine von der NASM zertifizierte Personal Trainerin, Expertin für prä- und postnatales Training und Spezialistin für Core- und Beckenboden-Reha. Sie erklärt, dass Bodyweight-Workouts für die Beine dabei unterstützen, sowohl Stabilität als auch Kontrolle zu verbessern, die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern und funktionale Bewegungsmuster zu optimieren. Dazu kommt, dass Gelenke gestärkt und natürlich Kraft in den Beinen, im Po, in den Core-Muskeln und sogar im Beckenboden aufgebaut wird.

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Bradford weist außerdem darauf hin, dass die Gesäßmuskulatur sowie die Muskeln auf der Vorder- und Rückseite der Oberschenkel die größten Muskelgruppen des Körpers sind. Und eine größere Muskelmasse hilft nicht nur, mehr Kalorien (selbst im Ruhezustand) zu verbrennen, sie regt auch den Stoffwechsel an und fördert ein gesünderes Körpergewicht.

Hier stellen Noelle und Bradford ihre drei beliebtesten Bodyweight-Workouts für die Beine vor, die du gut zu Hause ausprobieren kannst.