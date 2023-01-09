Die besten Nike Trainingsshorts für Herren – jetzt kaufen

Jetzt die besten Nike Trainingsshorts für Herren kaufen
Einkaufs-Guide
Diese Trainingsshorts für Herren wurden für eine Vielzahl von Workouts und Aktivitäten entwickelt.
Mit den richtigen Trainingsshorts, was Material, Eigenschaften und Passform angeht, kannst du dein Workout auf die nächste Stufe heben. Die besten Trainingsshorts für Herren sehen im Fitnessstudio nicht nur gut aus – sie reduzieren auch Reibung, leiten Schweiß ab und fördern die Luftzirkulation, damit du kühl und trocken bleibst.
In dieser Übersicht findest du die besten Trainingsshorts von Nike für Herren für eine Vielzahl von Aktivitäten und Workouts. Von längeren, gefütterten Shorts bis hin zu minimalistischen kurzen Shorts – in diesem Einkaufs-Guide findest du garantiert die richtigen Herren-Workout-Shorts für dich.
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Die besten Nike Trainingsshorts für Herren
1. Nike Pro Trainingsshorts für Herren
Die Nike Pro Bekleidungskollektion – die auch Shorts umfasst – bietet professionelle Trainingsausrüstung für die intensivsten Workouts. Wenn du nach Trainingsshorts suchst, achte auf einen hochwertigen Taillenbund, durch den die Shorts auch bei intensiven Bewegungen nicht verrutschen.
Nike Pro Shorts bieten High-Performance-Designelemente wie einen robusten und verstellbaren Bund für eine personalisierte Passform, leichte und elastische Materialien sowie Belüftungsschlitze am Saum, die die Shorts besonders flexibel für den gesamten Bewegungsbereich machen.
Die meisten Nike Pro Shorts sind auch mit Nike Dri-FIT-Technologie ausgestattet, die den Schweiß von der Haut ableitet und dich trocken und frisch hält, wenn du beim Workout läufst, gehst, springst und dich bewegst. Du kannst ungefütterte Nike Pro Trainingsshorts auch mit Nike Pro Dri-FIT-Kompressionsshorts darunter kombinieren, um Reibung zu verhindern und mehr Halt zu haben.
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2. Laufshorts für Herren
Von Half-Tights bis Split-Shorts und Shorts mittlerer Länge, Nike Laufshorts für Herren sind in vielen verschiedenen Styles erhältlich. Wenn du möglichst wenig Stoff möchtest, entscheide dich für leichte Laufshorts mit einer Beininnenlänge von ca. 5 cm. Diese Shorts sind ideal für Wettkämpfe oder sehr intensive Workouts, die Atmungsaktivität und Geschwindigkeit erfordern.
Wenn du die Beine lieber etwas mehr bedeckt hast, gibt es Nike Laufshorts auch mit Beininnenlängen von ca. 10 cm, 12,5 cm und 17,5 cm oder integrierten Slips. Läufer, die etwas mehr Halt unter ihren Shorts bevorzugen, aber ihre Laufkleidung einfach halten möchten, können sich für unsere vielseitigen 2-in-1-Trainingsshorts mit einer eng anliegenden Baselayer darunter entscheiden. (Bonus: Die integrierten Tights enthalten eine versteckte Handytasche.)
Wenn du dich in eng anliegenden Hosen am wohlsten fühlst, kannst du in Half-Tights laufen. Die Nike Dri-FIT ADV AeroSwift Tights beispielsweise bieten schweißableitende Eigenschaften, eingewebtes Stretch-Material, mehrere Taschen und einen verstellbaren, belüfteten Bund. Diese schlanken und leichten Tights sind perfekt für Wettkämpfe geeignet.
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3. Basketballshorts für Herren
Basketballshorts sollten locker sitzen und flexibel sein, sodass sie ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit erlauben, ohne zu beschweren. Nike bietet eine Vielzahl von Längen und Säumen, damit du das ideale Modell für dich finden kannst. Achte auf einen verstellbaren, elastischen Bund, der eine personalisierte Passform ermöglicht.
Wenn du dich wie ein Profi kleiden möchtest, sieh dir unsere von erstklassigen Nike Signature-Athleten wie Giannis Antetokounmpo inspirierten Nike Basketballshorts an.
4. Yoga-Shorts für Herren
Beim Yoga ist es wichtig, dass die Kleidung elastisch ist. Einige Yoga-Fans bevorzugen Shorts aus einem weichen, eng anliegenden Material, das leichte Kompression und eine enge Passform bietet. Andere tragen lieber Kleidung, die sich locker und fließend anfühlt.
Die Nike Yoga-Shorts für Herren kombinieren das Beste aus beiden Welten. Einige sind innen mit einer Schicht aus weichem Nike Infinalon-Material ausgestattet, das eine leichte Kompression bietet. Die Außenschicht leitet den Schweiß ab.
5. Fußballshorts für Herren
Fußballshorts sind normalerweise kürzer und enger anliegend als Shorts für andere Sportarten, wie Basketball. Für das Fußballfeld entwickelte Shorts sind in erster Linie auf Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit ausgelegt. Die Nike Stadium Kollektion und Nike Strike Fußballshorts bieten die Nike Dri-FIT-Technologie und sind Designs nachempfunden, die Nike Profiteams und Athlet:innen auf dem Feld tragen.
Wenn du auf der Suche nach Trainingsshorts bist, die du sowohl auf dem Feld als auch in der Kneipe tragen kannst, entscheide dich für unsere bequemen, vielseitigen Nike Club Fleece-Shorts mit legerer Passform und praktischen Taschen. Einige Shorts sind mit dem Logo eines Nationalteams versehen, damit du dein Lieblingsteam unterstützen kannst.
6. Golfshorts für Herren
Du planst einen Tag auf dem Golfplatz? Wenn es das Wetter zulässt, schlüpf in eine unserer Nike Golfshorts.
Es empfiehlt sich immer, den Dresscode für den Golfplatz zu kennen, auf dem du spielen möchtest. Nike Golfshorts für Herren entsprechen der Etikette auf dem Golfplatz, sehen elegant aus und bieten gleichzeitig High-Performance-Eigenschaften.
Nike Dri-FIT UV Chino-Shorts sind beispielsweise mit dem schweißableitenden Nike Dri-FIT-Material sowie einem griffigen Streifen an der Innenseite des Taillenbunds ausgestattet, der verhindert, dass dein Shirt verrutscht. Zudem bieten sie UVA- und UVB-Sonnenschutz in den von den Shorts bedeckten Bereichen. Zwei Taschen für die Hände, zwei Taschen hinten und eine Tee-Tasche bieten ausreichend Platz für deine wichtigen Dinge.
Um den Look zu vervollständigen, kannst du deine Nike Golfshorts mit einem Nike Golfgürtel kombinieren.
7. Tennisshorts für Herren
Eines der wichtigsten Elemente von Tennisshorts sind die Taschen. NikeCourt Tennisshorts sichern die Tennisbälle in den Taschen, damit du während des Spiels einfach darauf zugreifen kannst. Mit Beininnenlängen zwischen ca. 18 und 28 cm findest du mit Sicherheit die bequemste Passform für dich. Unabhängig von der Länge bietet jeder Style praktische Taschen und schweißableitende Materialien.
Wenn du nach besonders schlanken und elastischen Shorts suchst, sind die NikeCourt Dri-FIT Advantage Shorts genau richtig für dich. Sie verfügen über leicht angewinkelte Falten unten in jeder Tasche, die sich ausdehnen, damit Tennisbälle leicht hineinpassen. Zudem sind sie mit verlängerten, überlappenden Belüftungsschlitzen am Saum ausgestattet, die Spielern ein Höchstmaß an Mobilität über den gesamten Platz hinweg ermöglichen.
Text: Emily DiNuzzo