Die 5 besten Laufhandschuhe von Nike

Solange sichere Bedingungen vorherrschen, braucht das Winterwetter deinem Trainingsplan keinen Strich durch die Rechnung zu machen. Mit einem Paar gut designter Laufhandschuhe vermeidest du taube, eiskalte Finger.

Nike Laufhandschuhe sind aus warmen, schnell trocknenden Materialien hergestellt, damit deine Hände warm bleiben, ohne feucht zu werden. Und die Fingerspitzen all dieser erstklassigen Nike Handschuhe verfügen über einen Touchscreen-kompatiblen Grip, sodass du problemlos auf Apps wie den Nike Run Club zugreifen kannst.

Lies weiter, um mehr über die besten Laufhandschuhe von Nike zu erfahren und herauszufinden, welcher Stil für dich optimal ist.

(Verwandter Artikel: So reinigst du deine Laufschuhe)