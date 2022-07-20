Für viele Läufer:innen gibt es nichts Besseres als ein neues Paar Laufschuhe. Leider bleiben sie nicht sehr lange so frisch und sauber. Bei Läufen auf der Straße, auf dem Track oder auf unbefestigten Wegen bekommen sie unweigerlich ein paar Kratzer ab und werden schmutzig.

Mithilfe dieser einfachen acht Schritte kannst du deine Laufschuhe reinigen – insbesondere, wenn sie weiß sind. Innerhalb von maximal 30 Minuten werden deine Schuhe wieder wie neu aussehen und gut riechen. (Denk jedoch daran, dass Schuhe ungefähr acht Stunden zum Trocknen brauchen.)