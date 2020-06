Aktive Kids auch bei begrenztem Platz

Drei Möglichkeiten, mit denen deine Kinder auch bei begrenztem Platz aktiv bleiben.

Damit deine Kinder aktiv bleiben, auch wenn sie nicht so viel Platz haben, brauchst du nur etwas Kreativität. In diesem Artikel führt dich Karen Santesson, die das Aktivitätsprogramm Everybody Moves in den Nike World Headquarters leitet, durch ihre wichtigsten Empfehlungen, mit denen Kinder auch drinnen aktiv, gesund und engagiert bleiben.



Wenn du schonmal ein NTC Workout gemacht hast, weißt du bereits, dass du nur ganz wenig Platz brauchst, um das Beste aus deinem Training zu holen. Und deine Kinder? Nun, sie sind kleiner als du – du brauchst also wirklich nicht viel Platz, um deine ganze Familie in Bewegung zu bringen.



Wenn du also zu Hause keinen großen Garten oder freien Bereich hast, in dem deine Kinder frei herumlaufen können, probiere diese Tipps von Karen Santesson aus. Sie ist Supervisor im Child Development Center von Nike und leitet das Aktivitätsprogramm Everybody Moves in den Nike World Headquarters. Aufgrund des regnerischen Wetters in Portland, Oregon, bleibt man dort oft zu Hause und hat nicht so viel Platz.