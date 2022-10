Bra By Adwoa: Editorial

Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis.

Ich schlafe sehr schlecht. Wahrscheinlich schläft niemand auf der ganzen Welt so schlecht ein wie ich. Natürlich hilft es auch nicht gerade, dass ich eine totale Nachteule bin. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, früh ins Bett zu gehen, wälze ich mich hin und her und meine Gedanken kommen stundenlang nicht zur Ruhe. Ich habe schon alles versucht: Schlafmasken (nervig), Meditation (als ob ich mich so lange konzentrieren könnte), Schäfchen zählen (hoffnungslos).

Das Einzige, was mir beim Einschlafen hilft, ist, meinen Körper mit einem ordentlichen Workout müde zu machen. Ich habe Muay Thai gemacht, ich habe geboxt, als ich zum ersten Mal clean war – das war genau mein Ding. Ich liebe Pilates und habe während der Pandemie sogar mit dem Laufen begonnen. Sport ist das Einzige, was mit hilft.

Sport war für mich schon immer ein Mittel, um mich körperlich und geistig zu entspannen. Ohne Sport fühle ich mich unausgeglichen. Aufzustehen und mich zu bewegen hilft mir, einen schlechten Tag zu überstehen. Beim Sport kann ich mich mit meinem Körper verbinden und habe Zeit, mich zu konzentrieren (auf etwas anderes als mein Smartphone) – ein echter Moment ganz für mich selbst. Meditation war noch nie mein Ding, aber wenn ich mich auf meine Form und Technik konzentriere, spüre ich mich wieder selbst und blende den Rest der Welt einfach aus.

Ich schreibe das alles, um dir zu erklären, warum ich so dankbar dafür bin, als Gastredakteurin bei diesem "Bra By"-Takeover dabei zu sein. Bei jedem Workout, jeder Danceparty im Wohnzimmer, jedem Lauf in den schlimmsten Pandemiezeiten und jedem Kampf im Boxring habe ich mich auf den Tragekomfort und Support eines guten Sport-BHs verlassen. In Sachen Style kann ich ziemlich wählerisch und speziell sein. Ich mag es gerne einfach und bequem. In einem dezenteren Look fühle ich mich immer sexy und cool, sogar bei schweißtreibenden Sessions im Gym. Ich liebe die klassischen Formen der 90er, deshalb haben auch meine Sport-BHs einen Hauch von Nostalgie.

Bei der Arbeit an Bra By hatte ich die Gelegenheit, mein Verhältnis zu Sport-BHs neu zu überdenken und nachzuforschen, welche Rolle sie in meiner allgemeinen Beziehung zu Sport und psychischer Gesundheit spielen. Sport hilft mir, mich zu entspannen, abzuschalten, mich zu konzentrieren, Aggressionen abzubauen, Gefühle zu verarbeiten und mich in anderen Bereichen meines Lebens weiterzuentwickeln. Ich möchte, dass alle Leserinnen die damit verbundene Freiheit spüren können, während sie sich unterstützt und sexy fühlen. Nach den letzten zwei anstrengenden Jahren haben wir uns das verdient!

Es hat mir viel Spaß gemacht, dieses Takeover zusammenzustellen, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Lesen.

Mad love,

Adwoa