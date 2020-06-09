Smoothie à la pastèque pour récupérer

Smoothie de récupération à la pastèque
Coaching
Par Nike Training
Reprenez des forces après l'entraînement avec ce smoothie ultra-sain.
La pastèque : ce fruit estival sucré possède de nombreux bienfaits insoupçonnés. Découvrez comment il participe à la récupération musculaire ainsi qu'à la réduction des inflammations, et comment l'intégrer à votre programme de récupération grâce à cette savoureuse recette de smoothie.
Cette boisson végane regorge de nutriments qui permettent de soulager les courbatures ainsi que de refaire le plein d'électrolytes après un entraînement intense. De plus, elle est facile à réaliser et s'avère très rafraîchissante. Découvrez-en plus ci-dessous avec la recette et quelques conseils de préparation et de personnalisation.
Ingrédients star (et leurs bienfaits)
- De la pastèque pour les nutriments.
Ce fruit sucré contient naturellement du lycopène en grande quantité, ce qui, d'après des études, peut contribuer à réduire les inflammations et les courbatures pour une récupération plus rapide. La pastèque contient également de la citrulline, un acide aminé qui améliore la circulation sanguine et l'apport en oxygène, pour de meilleures performances. Enfin, comme la pastèque est composée à 92 % d'eau, elle est particulièrement adaptée pour la réhydratation du corps après un entraînement difficile.
- Du chou-fleur pour sa saveur neutre et sa texture.
Si l'idée d'ajouter du chou-fleur dans un smoothie ne vous emballe pas particulièrement, rassurez-vous : vous ne le sentirez probablement pas (vous devriez davantage retrouver le goût plus sucré de la mangue et de la pastèque). Ce légume est là pour apporter une texture crémeuse proche d'un produit laitier. Dites-vous que c'est un excellent moyen d'intégrer davantage de légumes à votre régime alimentaire.
Conseils pour une préparation facile
- Faites des réserves.
Conservez vos ingrédients dans des sachets au congélateur. Ainsi, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour réaliser plusieurs portions.
- Détaillez le chou-fleur.
Préparez en avance du chou-fleur frais : coupez-les sommités, cuisez-les à la vapeur puis congelez-les. Cette technique est particulièrement indiquée si vous avez tendance à mal digérer les légumes crus.
- Soyez malin.
Disposez des portions individuelles de mangue et de chou-fleur dans des récipients hermétiques que vous conserverez au congélateur. Quand vous aurez envie d'un smoothie, vous n'aurez plus qu'à les verser dans un mixeur avec les autres ingrédients.
Vous voulez personnaliser la recette ? Voici quelques idées :
- Utilisez n'importe quelle alternative au lait.
Si vous ne consommez pas de produits laitiers, alors cette recette est parfaite pour vous. Si vous êtes allergique aux noix, vous pouvez remplacer le lait de noix par du lait de coco ou du lait d'avoine.
- Ajoutez des protéines.
Pour optimiser la récupération après les entraînements de renforcement musculaire, vous pouvez ajouter une protéine non aromatisée en poudre (optez pour une protéine à base de plantes si vous voulez conserver l'esprit végan de la recette). Vous pouvez aussi ajouter du yaourt grec nature végétarien.
- Réduisez la quantité de sucre.
Vous pouvez remplacer la mangue par un fruit moins sucré, comme la fraise ou la myrtille.
- Variez les graines.
Si vous n'avez pas de graines de chanvre dans vos placards, utilisez des graines de chia ou de lin. Elles apporteront davantage de fibres rassasiantes mais moins de protéines que les graines de chanvre.
Préparation : smoothie de récupération à la pastèque
Pour : 1 personne
Temps de préparation : 5 minutes
Durée totale : 5 minutes
Ingrédients
152 g de pastèque coupée en cubes
100 g de sommités de chou-fleur congelées
40 g de mangue fraîche ou congelée coupée en morceaux
30 ml de jus de citron vert frais
180 ml de lait de noix
5 ml de pollen d'abeille, et un peu pour la garniture
5 ml de graines de chanvre, et un peu pour la garniture
Préparation
- Versez tous les ingrédients dans un mixeur. Mixez jusqu'à obtenir un mélange liquide.
- Saupoudrez de pollen d'abeille et de graines de chanvre. Dégustez sans attendre avec une paille réutilisable.