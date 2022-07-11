Comment prendre mieux soin de soi

Des solutions pour prendre soin de soi dans toutes les situations
Coaching
Vous avez une foule de problèmes ? Ne les laissez pas entraver vos progrès. Suivez le guide.
- Prendre soin de soi ne se limite pas à s'offrir une manucure le samedi. Cela implique de répondre à ses besoins régulièrement.
- Adaptez vos activités à vos besoins du moment. Un entraînement de haute intensité peut être plus apaisant qu'un massage.
- Faire une liste de gratitude et suivre d'autres conseils de spécialistes peut vous aider à surmonter un obstacle émotionnel et à rester sur la voie du bien-être.
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Quand on parle de « prendre soin de soi », vous pensez « bains moussants et petits films sous une couverture bien chaude » ? Si c'est le cas, vous n'avez pas tort, mais ça ne se limite pas à cela. « Prendre soin de soi, c'est la manière dont vous vous occupez de vous fondamentalement, au quotidien, par le biais de vos habitudes, et cela englobe votre santé physique, émotionnelle et mentale, vous permettant de donner le meilleur de vous-même », précise Theresa Melito-Conners, experte dans ce domaine, conseillère pédagogique et auteure dans le Massachusetts. Lorsqu'on est en pleine forme, il devient plus facile de surmonter les petits et grands obstacles de la vie.
Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement se faire plaisir. Cela peut impliquer des activités désagréables mais qui sont bonnes pour vous (comme aller chez le dentiste) ou de répondre à ses besoins dans une situation donnée (par exemple, prendre une vraie pause déjeuner), explique Ellen Bard, membre associée de la British Psychological Society et auteure de This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care. Dans tous les cas, le fait de prendre soin de vous recharge vos batteries, ce qui vous permet d'être à 100 % de vos capacités au travail, dans votre entraînement et dans vos relations, ajoute Ellen Bard. Et au lieu de perdre du temps et de l'énergie à essayer de garder votre calme, vous vous donnez les ressources internes nécessaires pour résoudre les problèmes. C'est la différence entre ajouter la pièce manquante au puzzle et associer des pièces qui ne vont pas ensemble en espérant obtenir un résultat concluant.
Pour prendre soin de vous, vous devez bien vous connaître, explique Ellen Bard. « Ce qui peut combler une personne peut ne pas fonctionner pour une autre, et ce dont nous avons besoin à un moment donné peut ne pas fonctionner pour nous à un autre moment, explique-t-elle. Prendre soin de soi, c'est se connecter plus intimement à soi-même et être à l'écoute des besoins de son cœur, de sa tête et de son corps. »
Le secret, c'est d'adapter votre façon de prendre soin de vous en fonction de vos besoins actuels. Appliquez cette stratégie correctement et vous atteindrez vos objectifs. Pour cela, testez les conseils d'experts proposés dans ce guide.
1. Quand vous êtes en surmenage : casez un entraînement intense dans votre emploi du temps
Un massage apaisant peut sembler être la pause dont vous avez besoin dans ce cas. Mais si vous finissez par passer en revue dans votre tête tout ce que vous avez à faire pendant que vous vous faites masser le dos, le sentiment de surmenage peut être encore plus fort après le massage, explique Theresa Melito-Conners.
Au lieu de cela, essayez de faire un entraînement qui vous donne de l'énergie et qui vous permet d'évacuer le stress, conseille Theresa Melito-Conners. Cela peut être une petite session de danse de cinq minutes, une séance de musculation, un petit jogging dans le quartier ou un enchaînement de yoga explosif. Le simple fait de bouger pendant quelques minutes et d'augmenter votre rythme cardiaque peut également vous donner un regain d'énergie suffisant pour affronter le projet ou le problème sur lequel vous êtes en train de travailler, ajoute Theresa Melito-Conners. Des études ont par ailleurs montré que l'exercice physique, quel qu'il soit, pouvait booster l'estime de soi. L'énergie et la confiance en soi forment un duo de choc qui vous permettra de faire ce que vous avez à faire et de favoriser vos progrès.
2. Quand vous avez du mal à dormir : prenez un bain
Le stress et les insomnies vont de pair (pff), mais faire une sieste (une réaction classique face à la fatigue) peut s'avérer néfaste pour le sommeil. Dormir en plein milieu de la journée peut dérégler votre horloge interne, vous empêchant encore plus de vous endormir à l'heure du coucher, explique Rebecca Leslie, psychologue à Atlanta.
La solution ? Un bain chaud. Immerger son corps pendant une heure avant de se coucher aide à s'endormir plus vite et à avoir une meilleure qualité de sommeil, d'après une étude publiée dans Sleep Medicine Reviews. Cela stimule le système de thermorégulation du corps qui peut contribuer à baisser votre température corporelle, facilitant ainsi l'endormissement, explique Rebecca Leslie. « Le fait de s'allonger dans une baignoire peut également être apaisant et contribuer à adopter un état d'esprit propice au sommeil, car vous êtes immobile, en pleine détente et cela vous permet de déconnecter avant d'aller au lit. »
3. Quand l'anxiété vous gagne : téléphonez à un(e) ami(e)
Se détendre en peignoir avec un verre de vin ou regarder un match n'est généralement pas la meilleure solution pour calmer un esprit agité, étant donné que cela ne vous empêchera pas de ressasser vos angoisses. Appeler un(e) ami(e) sera plus utile et réconfortant.
« L'anxiété indique généralement une inquiétude par rapport au futur, explique Ellen Bard. Le fait d'en parler à un(e) ami(e) pour avoir un point de vue différent et de lui demander de vous aider à élaborer un plan vous apportera certainement un sentiment de contrôle. » Elle ajoute qu'il est également très réconfortant de recevoir du soutien. Même si votre ami(e) ne vous aide pas à résoudre le problème en lui-même, le seul fait de savoir qu'il y a des personnes qui sont là pour vous est parfois suffisant.
4. Quand vous êtes vraiment en colère : essayez de méditer et/ou de respirer profondément
Si la colère vous envahit, vous ne pouvez pas vous contenter de faire comme si de rien n'était. « Une petite séance de méditation, même de cinq minutes, ou quelques exercices de respiration profonde, peuvent contribuer à apaiser votre système nerveux, à vous remettre les idées au clair et à retrouver un équilibre, explique Theresa Melito-Conners. Lorsque c'est possible, essayez de déterminer ce qui a déclenché cet énervement. » Cela vous permettra soit de réagir face à la situation avec maturité et de manière rationnelle, soit de laisser tomber et de passer à autre chose (ce qui est souvent la meilleure solution).
La colère est trop grande pour passer outre ? Je sais ce que c'est. « Si vous êtes dans tous vos états, bougez. Marchez, écoutez votre chanson préférée ou dansez et chantez pour vous changer les idées », conseille Theresa Melito-Conners. Vous pourrez ensuite démarrer une séance de méditation ou de respiration pour vous calmer encore davantage, ou simplement pour vous connecter à votre côté heureux.
5. Quand vous déprimez : faites une liste de gratitude
« Beaucoup d'excellentes études ont révélé que les personnes tenant un journal de gratitude étaient plus satisfaites de leur vie et avaient une meilleure estime d'elles-mêmes », affirme Rebecca Leslie. Ça vaut ce que ça vaut, mais tenir un journal ne veut pas forcément dire s'asseoir et rédiger son journal intime pendant des heures. « Vous pouvez par exemple prendre quelques minutes chaque jour pour écrire deux ou trois choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance, tenir une liste sur Google Docs ou rédiger des notes sur votre téléphone, explique Theresa Melito-Conners. Lorsque vous avez des moments de déprime, vous pouvez jeter un œil à votre liste et penser à tout ce pour quoi vous éprouvez de la gratitude. »
Mais au final, il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous. Si ces suggestions ne vous aident pas à surmonter les obstacles rencontrés dans votre quête de bien-être, continuez à essayer des choses jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous aide à vous sentir mieux. Pour simplifier les choses, posez-vous toujours la question suivante : « De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, là, maintenant ? » et « De quoi est-ce que mon futur-moi a besoin ? », conseille Ellen Bard. À terme, vous devriez arriver à prendre soin de vous sans problème.
Rédaction : Celia Shatzman
Illustrations : Xoana Herrera
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