Les meilleurs shorts grande taille et taille longue Nike pour homme disponibles en ce moment

Les shorts Stride sont conçus pour le running. En bref, ils sont ultra-légers, respirants et offrent un confort optimal sans entraver tes mouvements. De quoi rester au frais au fil des kilomètres ! Les matières Nike Dri-FIT évacuent la transpiration. À l'arrière de la taille, un empiècement en tissu respirant apporte un max d'aération.

Et plus besoin de tenir ton téléphone, grâce à la poche arrière zippée ! Cette poche intègre une barrière anti-humidité pour garder ton téléphone au sec.

Les shorts Nike Stride sont disponibles en longueur d'entrejambe 13 cm ou 18 cm. Coupe courte ou plus de protection pour tes runs, c'est toi qui vois.

(Contenu apparenté : Les meilleurs shorts de running Nike pour homme)