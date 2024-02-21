Le meilleur short de running Nike pour homme

Autre option de choix pour les trails et les marathons, ce legging mi-long te maintient bien avec sa doublure et sa sensation de compression. Le tissu Dri-FIT extensible et léger te garde au sec tout en te laissant une liberté de mouvement totale. Autre aspect essentiel pour les courses de fond : tu auras de la place pour tous tes essentiels. Ce modèle compte pas moins de huit poches pour ranger ta gourde, tes gels, tes snacks, ton téléphone et bien plus encore.