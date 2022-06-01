Les meilleurs maillots de bain Nike pour Femme, pour la natation ou la détente au bord de la piscine
Guide d'achat
Des modèles une pièce inspirés des sneakers aux bikinis réversibles, les maillots de bain Nike pour Femme sont conçus pour tous types de sorties estivales, à la plage ou à la piscine.
Les meilleures journées sur la plage ou au bord de la piscine commencent avec un beau soleil et un superbe maillot de bain. Lorsque vous cherchez un maillot de bain dans lequel vous serez à l'aise, tenez compte de l'usage que vous allez en faire, que ce soit pour la natation, la détente au bord de la piscine ou la baignade en mer, au milieu des vagues.
Il existe des dizaines de styles et de coupes de maillots de bain Nike pour Femme, pour tous types d'activités aquatiques. Voici les critères à prendre en compte lorsque vous cherchez un nouveau maillot de bain Nike.
Maillots de bain une pièce
Dans la collection Nike Swim pour Femme, vous trouverez des maillots une pièce conçus pour les activités à haute intensité comme la natation. Par exemple, le maillot de bain Nike Fastback présente des bretelles larges pour une tenue sécurisée, une protection standard sur la partie inférieure, ainsi que des coutures plates pour limiter les irritations.
De son côté, le maillot une pièce bandeau uni à lacets offre un maintien léger au niveau de la poitrine, une bretelle amovible, une protection minimale à coupe échancrée sur la partie inférieure et une coupe haute au niveau des jambes, révélant un peu plus de peau.
Maillots de bain deux pièces
Jouer sur les associations de hauts et de bas de bikinis vous permettra de vous amuser avec la collection de maillots de bain. Nike Swim propose différents styles de hauts de bikinis, notamment les bandeaux, les modèles à attaches arrière, les tankinis, les bralettes, les hauts réversibles et même les « midkinis » à encolure dégagée, à mi-chemin entre un bikini et un tankini.
Des bas assortis accompagnent chacun des hauts et sont disponibles en différentes coupes, y compris taille haute, coupe échancrée et coupe standard. Si vous cherchez plus de protection pour certaines activités aquatiques, Nike propose également des shorts de natation ajustés à taille haute, avec une longueur d'entrejambe de 15 cm.
Maintien
Bien que trouver le maintien de poitrine adéquat d'un maillot de bain peut être difficile, ce critère est important, surtout si vous prévoyez de pratiquer des activités à fort impact comme le beach-volley. Pour trouver un haut de maillot de bain à maintien supérieur, privilégiez des caractéristiques telles que les bretelles ou les bonnets réglables.
Coupe
Dans le choix d'un maillot de bain, la coupe est un critère essentiel. Un maillot de bain devrait être confortable et rester bien en place même lorsque vous sautez dans la piscine. Un modèle trop serré peut compresser excessivement votre peau et restreindre vos mouvements, tandis qu'un modèle trop ample risque de faire des plis et de s'affaisser une fois qu'il a absorbé de l'eau.
Lorsque vous cherchez un nouveau maillot de bain, consultez le guide des tailles pour maillots de bain Nike et prenez les mesures que vous avez besoin de connaître avant de faire votre choix. Voici comment procéder :
- Tour de poitrine : mesurez la partie la plus large de la poitrine, tout en gardant le ruban bien horizontal.
- Tour de taille : mesurez la partie la plus étroite de la taille (en général, en dessous des côtes), tout en gardant le ruban bien horizontal.
- Tour de hanches : mesurez la partie la plus large des hanches, tout en gardant le ruban bien horizontal.
- Tour de torse : prenez les mesures à partir du point le plus haut de l'épaule (entre la base du cou et l'articulation de l'épaule) en passant par le point le plus saillant de la poitrine, puis entre les jambes, et enfin en remontant dans le dos jusqu'au point de départ.
Conseil : si le tour de hanches et le tour de taille correspondent à deux tailles différentes, commandez plutôt la taille indiquée pour le tour de hanches.
Texte : Emilia Benton