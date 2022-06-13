Les meilleurs maillots de bain Nike pour enfant
Guide d'achat
Trouve un maillot de bain pour ton enfant qui soit confortable, résistant et qui protège du soleil pour jouer toute la journée à la plage ou à la piscine.
Les vacances approchent ? Il est temps d'équiper les enfants avec des maillots de bain capables de résister aux cours de natation, au camp de vacances ou aux longues journées à la plage. Pour les enfants qui grandissent rapidement, les maillots de l'été dernier sont sûrement trop petits.
Si tu cherches de nouveaux maillots de bain pour enfant cette saison, découvre les meilleurs maillots de bain Nike pour enfant. Des maillots de bain à manches longues qui protègent du soleil aux shorts de bain fonctionnels et aux maillots une pièce, découvre les meilleurs modèles de maillots de bain Nike pour fille et garçon.
Les meilleurs maillots de bain Nike pour fille
1.Maillot de bain une pièce Nike Essential
Pour un maillot de bain classique et fonctionnel que les enfants pourront porter tout l'été, opte pour le maillot de bain une pièce Nike Essential. Le dos nageur et la protection standard du bas du dos permettent un bon maintien. Avec ce maillot, les enfants seront à l'aise lors des différentes activités aquatiques.
2.Maillot de bain deux pièces Nike Water Dots
Ce maillot de bain deux-pièces de sport présente un haut asymétrique et un bas taille haute, tous deux dotés d'un design audacieux, de couleurs vives et d'un imprimé à pois. Le haut dos croisé offre confort et mobilité, ce qui le rend idéal pour les cours de natation, de surf ou autres activités aquatiques des jeunes athlètes.
3.Midkini à logo Nike
Avec sa coupe ergonomique et ses bretelles croisées confortables au niveau des épaules, ce maillot de bain est idéal pour les enfants dynamiques. Le midkini (un modèle se situant entre le bikini et le tankini) comporte un haut mi-long et un bas de bikini assorti. Ce maillot est disponible dans une variété de couleurs, tous avec un logo en caractères gras sur le devant.
4.Combinaison manches courtes à zip Nike
Pour les enfants qui aiment les sports de glisse, tels que le bodyboard ou le surf, la combinaison manches courtes à zip Nike est parfaite. Alliant protection et tenue ajustée, la combinaison est un modèle pratique pour les sports aquatiques. De plus, elle couvre davantage la peau pour une meilleure protection solaire (veille simplement à appliquer de la crème solaire sur les parties du corps exposées au soleil).
5.Tee-shirt hydroguard à manches longues Nike Swoosh
Pour une protection solaire supplémentaire, pense à ajouter un tee-shirt au maillot de bain. Ce tee-shirt hydroguard offre un indice de protection contre les ultraviolets (UPF) de 40+ et une technologie Nike Dri-FIT qui évacue la transpiration et l'humidité de la peau pour garder le corps frais et au sec.
Les meilleurs maillots de bain Nike pour garçon
1.Tee-shirt hydroguard à manches longues Nike Heather
Pour une protection du haut du corps contre les rayons ultraviolets, le tee-shirt hydroguard Nike Heather est doté de manches longues et offre une protection dans l'eau, mais aussi à l'extérieur. Ce haut est fabriqué à partir de matières anti-transpiration pour maintenir le corps au frais et au sec pendant les journées actives au soleil.
2.Shorts de volley Nike Shark Stripe et Nike Sea Friends
Ces shorts de bain sont ornés d'imprimés fun et colorés. Ils offrent une tenue sûre et adaptée grâce à une taille élastique, un cordon de serrage intérieur réglable et un slip en mesh intégré. Il y a même une poche en mesh à l'arrière pour que les objets qui y sont rangés puissent s'égoutter facilement. La longueur d'entrejambe est de 21 cm et s'arrête juste au-dessus du genou.
3.Tee-shirt hydroguard à manches mi-longues Nike Heather
Si ton enfant préfère des manches plus courtes, choisis ce modèle hydroguard à manches mi-longues avec une protection UPF 40+. Ce haut intègre une bande au niveau de la nuque pour éviter les irritations dans l'eau ou ailleurs. Le tissu Nike Dri-FIT doux évacue l'humidité pour un séchage rapide.
Rédaction : Claire Tak