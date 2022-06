Les meilleures chaussures de running Nike pour les pieds creux

Vos chaussures de running sont tout à fait confortables, mais vous avez l'impression que vous pourriez progresser en matière de vitesse, d'endurance et de récupération ? Ou bien vous n'arrêtez pas de vous faire des blessures de surmenage, même lorsque vous ralentissez le rythme de vos séances ? Dans tous les cas, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de la situation, notamment vos chaussures, surtout si vous avez une voûte plantaire creuse.

« Une voûte plantaire creuse peut créer des problèmes quand on pratique le running ou le training, explique Jason Kart, docteur en physiothérapie et propriétaire du centre Core Physical Therapy à Chicago. Le pied a deux fonctions de base : d'une part, absorber les chocs ; de l'autre, agir comme un levier sur lequel on prend appui. Une voûte plantaire creuse n'est pas en mesure d'absorber ces impacts, car elle ne s'abaisse pas correctement. »

Au lieu de cela, la voûte plantaire et le pied penchent vers l'extérieur, ajoute-t-il. Cela crée un niveau de tension excessif au niveau du pied, de la cheville et du mollet. Le résultat n'est pas idéal : vous êtes en effet plus susceptible de développer des douleurs au pied, des fractures de stress, un syndrome de stress tibial ou une aponévrosite plantaire. Selon Jason Kart, courir avec des chaussures qui ne soutiennent pas les voûtes plantaires creuses peut même conduire à des entorses aux chevilles, car l'articulation est instable à ce niveau-là.

« Les problèmes peuvent remonter jusqu'aux genoux, déclare-t-il. Il n'est pas rare de souffrir de douleurs à l'extérieur du genou, notamment des déchirures du ménisque latéral, des problèmes au niveau de la bandelette ilio-tibiale et des élongations du ligament collatéral latéral. »

Cela signifie que vous devez modifier votre entraînement de différentes façons pour éviter les blessures, par exemple en diminuant la distance parcourue ou en modifiant votre foulée. Par ailleurs, Jason Kart ajoute que le renforcement du bas du corps est également important pour pouvoir solliciter les muscles responsables de la stabilité. Par exemple, vous pouvez renforcer vos chevilles et vos mollets en réalisant des élévations du mollet, en ramassant des objets (comme des serviettes et des crayons) à la seule force de vos orteils, mais aussi en alternant pied flex et pied pointé.

Une autre stratégie clé ? Assurez-vous d'avoir des chaussures adaptées.