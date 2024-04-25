En matière de maintien, les armatures sont devenues la norme. On en trouve donc dans la plupart des brassières. Pourtant, plein de brassières sans armatures maintiennent aussi très bien la poitrine. On trouve même de super modèles grandes tailles !

« Les brassières sans armatures sont une excellente option pour tous les types de maintien : faible, normal ou élevé, explique Emme McAtee, Senior Product Line Manager chez Nike. Quand on met au point une brassière Nike, on accorde un soin tout particulier au bandeau pour s'assurer qu'il maintiendra correctement le tissu mammaire. On utilise aussi des stabilisateurs au niveau des bretelles pour réduire les rebonds. »

Choisir la meilleure brassière sans armatures, ce n'est pas seulement une question de confort. (Même si c'est un critère très important !) Quand elles sont bien conçues, les brassières sans armatures apportent aussi tout le maintien nécessaire. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Sports and Active Living a révélé qu'un meilleur maintien de la poitrine peut améliorer les performances en running. D'autres recherches indiquent aussi qu'un moins bon maintien peut te fatiguer plus vite et modifier l'efficacité de ta respiration, à l'entraînement comme dans la vie quotidienne.

Dans cet article, on te présente quelques-unes des meilleures brassières Nike sans armatures. Toutes sont conçues pour t'assurer un maintien adéquat, même en cas d'activité de haute intensité.