Meilleures brassières Nike sans armatures
Guide d'achat
Une brassière sans armatures qui allie confort et maintien ? Évidemment. Jette un œil à notre sélection et trouve le modèle qu'il te faut pour l'entraînement et le quotidien.
En matière de maintien, les armatures sont devenues la norme. On en trouve donc dans la plupart des brassières. Pourtant, plein de brassières sans armatures maintiennent aussi très bien la poitrine. On trouve même de super modèles grandes tailles !
« Les brassières sans armatures sont une excellente option pour tous les types de maintien : faible, normal ou élevé, explique Emme McAtee, Senior Product Line Manager chez Nike. Quand on met au point une brassière Nike, on accorde un soin tout particulier au bandeau pour s'assurer qu'il maintiendra correctement le tissu mammaire. On utilise aussi des stabilisateurs au niveau des bretelles pour réduire les rebonds. »
Choisir la meilleure brassière sans armatures, ce n'est pas seulement une question de confort. (Même si c'est un critère très important !) Quand elles sont bien conçues, les brassières sans armatures apportent aussi tout le maintien nécessaire. Une étude publiée dans la revue Frontiers in Sports and Active Living a révélé qu'un meilleur maintien de la poitrine peut améliorer les performances en running. D'autres recherches indiquent aussi qu'un moins bon maintien peut te fatiguer plus vite et modifier l'efficacité de ta respiration, à l'entraînement comme dans la vie quotidienne.
Dans cet article, on te présente quelques-unes des meilleures brassières Nike sans armatures. Toutes sont conçues pour t'assurer un maintien adéquat, même en cas d'activité de haute intensité.
La meilleure brassière sans armatures pour régler l'ajustement : Nike Indy
Il y a des jours où tu veux une brassière rembourrée, et d'autres, non. Tu as parfois envie d'un peu plus d'espace au niveau des bonnets, ou d'une coupe plus ajustée au niveau des épaules. Bref, tu peux avoir des préférences différentes en fonction de chaque entraînement. Et c'est pour ça que la possibilité d'ajuster sa brassière est un atout majeur. La brassière sans armatures Nike Indy, c'est le nec plus ultra en matière d'ajustement.
Que tu optes pour la Indy à maintien léger, à maintien normal ou à maintien supérieur, des bretelles réglables et un galbe subtil t'assureront un confort total tout au long de la journée. Les coussinets amovibles des modèles à maintien léger et normal te donnent la possibilité d'ajouter ou retirer le rembourrage. « La Indy à maintien supérieur est celle qu'on peut le plus personnaliser. Avec les bretelles réglables, on trouve la tenue et le maintien parfaits. Et la fermeture à agrafes ajoute une autre possibilité d'ajustement », précise Emme McAtee.
La meilleure brassière sans armature pour limiter les rebonds : Nike Swoosh ou Nike Jordan Sport
Pendant un entraînement intense, la poitrine doit être maintenue pour limiter ses mouvements, mais pas serrée pour autant. La brassière Swoosh à maintien supérieur apporte la juste dose de maintien pour les sports à fort impact tout en restant confortable et légère. Et avec sa fermeture à scratch étendue au niveau du bandeau inférieur, elle est super facile à ajuster.
Le modèle Swoosh à maintien léger a une coupe peu couvrante, et le modèle Swoosh à maintien normal présente des coussinets cousus pour plus de structure. Toutes les brassières Swoosh intègrent la technologie Nike Dri-FIT, qui évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Le tissu adaptatif de cette brassière de sport agit comme une seconde peau. Et grâce à ses fibres extensibles, tu peux l'enfiler et l'enlever sans effort.
La brassière Jordan Sport est un autre modèle sans armatures ultra-extensible et anti-transpirant. Ce modèle à maintien normal est disponible dans plusieurs couleurs vives. Elle est fabriquée dans une matière adaptative qui reprend rapidement sa forme, quel que soit le type de training que tu pratiques.
La meilleure brassière sans armatures pour chiller : Nike Alate
La brassière sans armatures idéale n'est pas réservée aux entraînements. Elle est aussi faite pour courir jusqu'au supermarché, déjeuner avec des potes ou simplement traîner sur le canapé dans un t-shirt et un pantalon de survêt'. La collection de brassières Alate est idéale pour le sport, mais avec son tissu léger, respirant et doux, elle est tout aussi adaptée à la vie de tous les jours.
Sa technologie Nike Dri-FIT te gardera au sec et à l'aise même si tu ne fais que de simples courses
Déterminer la bonne taille de brassière
Une fois que tu auras sélectionné quelques modèles de brassières, il te faudra trouver la bonne taille. Aucun problème. Le guide des tailles Nike est une excellente ressource pour t'y retrouver dans notre large gamme de tailles disponibles, avec des tailles de bonnet allant de A à G ou de XS à 4X.
Si tu essaies des brassières en magasin, suis ces recommandations générales : il doit y avoir suffisamment d'espace en dessous du bandeau inférieur pour y passer deux doigts. Celui-ci ne doit ni s'enfoncer dans la peau ni glisser. N'hésite pas à effectuer des mouvements similaires à l'activité que tu comptes pratiquer. Ça t'aidera à déterminer si le maintien est suffisant. Par exemple, la meilleure brassière sans armatures pour une séance de yoga ou de Pilates tranquille ne sera probablement pas la même que celle que tu choisiras pour une séance de HIIT.
Comme différents niveaux d'activité peuvent nécessiter différentes brassières, il peut être utile d'en avoir plusieurs. Que tu doives aller faire des courses en ville ou un marathon, tu pourras faire face à toutes les situations en profitant d'un excellent maintien.
Rédaction : Elizabeth Millard