Si tu cherches un pantalon de running pour affronter les intempéries, opte pour un modèle équipé de la technologie Nike Storm-FIT, un tissu respirant et imperméable conçu pour résister au vent et à l'eau.

Le pantalon de running Storm-FIT Nike Phenom pour homme a des chevilles extensibles pour garder les jambes au chaud et des poches à zip sur les côtés et à l'arrière pour ranger un téléphone et d'autres essentiels en sécurité et au sec. Si tu préfères une coupe plus ajustée, opte pour le legging de running Dri-FIT ADV Nike Running Division pour homme, qui évacue la transpiration et protège de la pluie.

Le pantalon de running Nike Storm-FIT pour femme est équipé de fentes à zip au niveau de l'ourlet et d'une taille douce réglable pour l'ajuster comme tu veux. Porte-le seul ou par-dessus un legging quand tu cours en hiver par temps froid et humide. Les détails réfléchissants te rendent encore plus visible.