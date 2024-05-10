Les meilleurs leggings de maternité Nike
Guide d'achat
Notre sélection pour les mamans enceintes ou en période post-partum.
Des vêtements souples et confortables sont essentiels pendant la grossesse. Et c'est à ça que l'on reconnaît les meilleurs leggings de maternité. Ils s'adaptent au corps qui change, maintiennent le ventre qui s'arrondit et t'accompagnent aussi après la naissance.
Quelles sont les caractéristiques qui font un bon legging de maternité ? Découvre notre meilleure sélection ci-dessous.
Les six points forts des leggings de maternité Nike
Les collections Zenvy (M) et Nike One (M), le top des leggings de maternité Nike. Testés et approuvés, les leggings et les cyclistes sont spécialement conçus pour la période avant, pendant et (bien) après la grossesse.
« Le legging Zenvy (M) est parfaitement adapté aux femmes enceintes ou qui arrivent à cette étape de leur vie. Les modèles sont conçus pour durer toute l'aventure de la maternité, pas seulement durant la grossesse, explique Emily Polkow, Lead Product Line Manager, Global Apparel, chez Nike. Le design pour femme a été adapté avec des poches extérieures, car on sait à quel point c'est important quand on a besoin d'équilibre. Avec la taille ultra-haute, on a aussi ajouté une ceinture croisée et légèrement inclinée dans le dos. Elle assure plus d'élasticité et une grande liberté de mouvement. En plus d'être ultra-douce, la matière InfinaSoft est deux fois plus extensible que l'élasthanne. C'est le legging de maternité ultime. »
Le legging Nike One (M) est aussi sur la liste, « car il assure tout le confort et la souplesse nécessaires pour garder confiance et rester en mouvement durant chaque étape de la grossesse et de la maternité, explique Emily. La matière est ultra-douce avec un fini mat et peau de pêche qui sublime les couleurs et les imprimés. Parfait pour exprimer son style et sa personnalité. Sans parler du prix, qui est très abordable. »
1. Élasticité évolutive
Le tissu des leggings de maternité doit s'adapter à l'évolution du ventre.
Les leggings et les cyclistes Nike Zenvy (M) à maintien léger pour femme créent plus d'espace là où tu en as le plus besoin. Le tissu extensible et doux s'adapte à ton corps et s'assouplit pour accompagner chaque mouvement.
Les leggings et les cyclistes taille haute Nike One pour femme intègrent un tissu extensible aux endroits stratégiques, tout en assurant structure et maintien.
Les deux modèles extensibles conservent leur forme pour une tenue confortable avant, pendant et après la grossesse.
2. Tissu léger et respirant pour plus de confort
L'ensemble de la gamme de leggings et de tenues d'entraînement Nike mise tout sur le confort. Courbatures, variations de température… Durant la grossesse, les vêtements faciles à porter et ultra-confortables sont indispensables.
Matières toutes douces. Technologie Dri-FIT anti-transpirante. Coutures minimalistes. Avec les leggings et cyclistes Zenvy et Nike One, tu profites du niveau de confort et de fraîcheur nécessaire à ton corps pendant la grossesse.
Pour sa collection de maternité, Nike a réinventé son modèle le plus prisé, le Zenvy, avec le célèbre tissu InfinaSoft. Cette matière crée un effet seconde peau tout en assurant le niveau de maintien idéal pour ton ventre qui s'arrondit.
Le tissu ultra-doux et d'épaisseur moyenne de la collection de maternité Nike One s'étire et s'adapte à ton corps et à tes mouvements. Résultat : une tenue confortable et un maintien au top à chaque trimestre et au-delà.
3. Des poches pour tous tes essentiels
Avec des poches, tout devient plus facile. C'est toujours pratique d'avoir un espace de rangement intégré pour son téléphone, ses clés ou une tétine de rechange, que ce soit pendant ou après la grossesse.
Les vêtements de maternité Zenvy et les cyclistes de maternité Nike One intègrent des poches sur les cuisses. Elles sont assez grandes pour accueillir la plupart des téléphones et autres essentiels du quotidien. Tu préfères les poches extérieures sur les côtés (Zenvy) ou une poche intérieure en plus à l'arrière (Nike One) ? Quel que soit ton choix, tu peux compter sur les leggings et les cyclistes de maternité Nike, pour un rangement rapide et facile.
4. Empiècements structurés et maintien pour ton ventre
Les meilleurs leggings de maternité ne sont pas seulement extensibles au niveau du ventre. Avec eux, tu profites d'un bon maintien pour bouger en tout confort et soulager le bas du dos. Tu peux aussi replier l'empiècement à la taille quand tu as besoin de te détendre.
Les leggings et les cyclistes Zenvy taille haute Nike maintiennent tout en douceur ton ventre qui s'arrondit. Les modèles Nike One spécial grossesse garantissent encore plus de structure et de maintien. L'empiècement à la taille se rabat facilement pour que tu puisses aller chiller devant la télé juste après ta séance.
5. Ceintures bien stables
Les leggings taille haute ont du mal à rester en place… Et ce, même quand on n'est pas enceinte ! Mais quand tu entres dans le troisième trimestre, ton ventre exerce une pression sur la taille. Et seuls les meilleurs leggings de maternité sont à la hauteur du défi à relever.
Nike a conçu ses leggings et ses cyclistes de maternité Zenvy avec une taille extra-large pour l'empêcher de s'enrouler, de glisser ou de pincer.
6. Entretien facile
Rien de mieux que les vêtements lavables en machine, pendant et après la grossesse. Future maman ? Ou déjà maman ? Il te faut des vêtements de sport que tu peux laver en machine sans la moindre hésitation.
Les leggings et les cyclistes de maternité Nike Zenvy (M) et Nike One sont lavables en machine. Avec leur design résistant, tu peux les porter et les laver à répétition pendant très longtemps.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure matière pour un legging de maternité ?
Les meilleurs leggings de maternité sont disponibles dans différents tissus. Mais le top du top, ce sont les modèles dont les matières et le design assurent confort et maintien pour s'adapter aux besoins de ton corps avant, pendant et après la grossesse. Les spécialistes Nike recommandent aussi les tissus anti-transpirants qui te gardent au frais, aussi bien à l'entraînement que dans les moments détente.
Est-il nécessaire de porter un legging spécial maternité pendant la grossesse ?
Les leggings avec une taille haute ultra-extensible sont adaptés aux premières étapes de la grossesse, même s'ils ne sont pas spécialement conçus pour ça. Au troisième trimestre, les modèles spécial grossesse sont plus adaptés. Ils assurent plus d'espace, de structure et de protection pour ton ventre tout rond.
Rédaction : Sarah duRivage-Jacobs