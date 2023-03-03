Impact du stress sur le corps et comment le gérer

Le système de réponse au stress fait en sorte que le corps puisse fonctionner dans le respect de ces valeurs, aussi appelé homéostasie, ajoute Shannon Peake. Dès que cet équilibre est bouleversé, le système de réponse au stress entre en action. On parle alors d'allostasie. Ce phénomène « gère de façon dynamique les besoins de ton corps pour les maintenir à l'équilibre », précise-t-il.

Selon lui, le système de réponse au stress se divise en deux parties : le système nerveux autonome (ou SNA) et le système nerveux sympathique (ou SNS).

Le système nerveux autonome comprend une division parasympathique (repos et digestion), et une division sympathique, qu'on a l'habitude de définir comme la réponse « combat ou fuite », ajoute Layla Banihashemi.

Le système nerveux parasympathique apaise le corps après une menace, une situation d'urgence ou la pratique d'un sport, indique Shannon Peake. En outre, « il restaure les fonctions qui ont été interrompues pendant le stress, comme la faim, la digestion et la miction ».

Le système nerveux sympathique peut aussi se décliner en deux réactions : la montée d'adrénaline (qui prend entre deux et trois minutes), et la sécrétion de cortisol (un peu plus lente, soit dix à 15 minutes), poursuit-il.

Cette sécrétion de cortisol est déclenchée par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou axe HHS. En cas de menace, l'hypothalamus envoie un message à l'hypophyse dans le cerveau. Celle-ci envoie à son tour un message aux glandes surrénales situées dans les reins, lesquelles libèrent alors du cortisol dans le système sanguin.

L'axe HHS finit par sécréter des glucocorticoïdes, c'est-à-dire des hormones stéroïdiennes qui jouent un rôle crucial dans le métabolisme du glucose, des protéines et des graisses. Ces glucocorticoïdes produisent également l'énergie nécessaire à la réponse « combat ou fuite ». Le cortisol est le principal glucocorticoïde de l'organisme. Il influe sur le cœur, le foie, les cellules immunitaires et les muscles par le biais d'un processus prenant entre plusieurs minutes et une heure à se mettre en place, expique Layla Banihashemi.