Les bienfaits de la méditation et de l'exercice physique en pleine conscience, selon les experts

De plus en plus de données portent à croire que la méditation et les activités physiques de pleine conscience conduisent à une amélioration des marqueurs physiologiques associés au stress, par exemple en faisant diminuer la tension artérielle et le rythme cardiaque au repos, indique Ciarán Friel, chercheur adjoint à l'institut Feinstein pour la recherche médicale, qui travaille sur la physiologie de l'exercice et sur les sciences du comportement.

« On a remarqué entre autre que la méditation était corrélée à une meilleure régulation du cortisol, l'hormone que l'on associe le plus à la réponse combat-fuite de notre système nerveux face au stress », explique-t-il.

Cette découverte n'a rien d'anodin. Selon la Cleveland Clinic, le cortisol affecte en effet la presque totalité des organes et tissus du corps humain. Lorsque cette hormone est correctement régulée, elle optimise la fonction métabolique, réduit l'inflammation et stabilise le taux de glycémie.

Au contraire, un taux de cortisol déréglé qui reste élevé toute la journée (par opposition au pic naturellement sécrété le matin par l'organisme) peut entraîner une augmentation de la graisse abdominale, des insomnies, une faiblesse musculaire et un dysfonctionnement du système immunitaire. La méditation de pleine conscience peut avoir pour effet de ramener ce taux à la normale. Par exemple, une étude de 2013 menée sur des étudiantes et étudiants en médecine a révélé que le taux de cortisol pouvait considérablement diminuer après seulement quatre jours de méditation.

Une autre étude de 2021, qui se penchait sur les personnes présentant un niveau de stress élevé, a conclu que non seulement la méditation permettait d'abaisser le taux de cortisol, mais qu'en plus les effets ne semblaient pas disparaître au fil du temps.