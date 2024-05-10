L'histoire de la Nike Dunk

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Dernière mise à jour : 1 novembre 2024
3 min. de lecture
L'histoire de la Nike Dunk

« Be true to your school. » (« Porte les couleurs de ton université ») Pendant la saison de basket universitaire de 1985-86, Nike a eu l'idée de génie de lancer des tenues d'échauffement et des chaussures aux couleurs des meilleures équipes universitaires. La Dunk et le College Colors Program étaient nés.

L'histoire de la Nike Dunk

Un déferlement de couleurs a envahi les campus avec une collection de vêtements et de chaussures qui a conquis le cœur des athlètes et des fans. Évidemment, ces couleurs percutantes ont vite attiré l’attention d'un public plus large. Le style épuré de la Dunk lui a permis de s'infiltrer dans plusieurs domaines, comme l’art, la mode, la musique et la culture dans le monde entier.

  • L'histoire de la Nike Dunk, slide 1 of 3
  • L'histoire de la Nike Dunk, slide 2 of 3
  • L'histoire de la Nike Dunk, slide 3 of 3

Mais d’où vient la Dunk, au juste ? Les chaussures de basket de Nike qui étaient populaires à l’époque, comme la Legend de 1984, la Terminator de 1985 et la Jordan 1 de 1985 (photo ci-dessus), ont été mélangées pour créer la Dunk. En fait, la Dunk est née très rapidement : elle a été conçue, développée et expédiée en six semaines.

Dans les années 90, elle trouve un nouveau souffle dans la communauté du skate, qui la (re)découvre à prix bas dans les magasins de bonnes affaires. En plus d'être abordable, la Dunk avait le look et la structure adaptés au skate et aux figures.

L'histoire de la Nike Dunk

À la fin des années 90, Nike tente une première percée dans le skate avec des modèles dédiés, mais certains, comme la Chaos (photo ci-dessus), n’ont jamais trouvé leur public. Pourtant, la communauté du skate réclamait la Dunk.

L'histoire de la Nike Dunk

Au début des années 2000, Nike a collaboré avec divers revendeurs et a repensé la Dunk avec la SB Dunk Low Pro. Sans dénaturer la Dunk d'origine, cette version intégrait une languette renforcée et rembourrée. Nike SB a ensuite laissé quatre pros du skate exprimer leur créativité et apporter leur touche personnelle à la chaussure. Ci-dessus, la Nike SB Dunk Low Pro Supa porte le nom du skateur Danny Supa.

La Dunk a donc signé son retour, et Nike SB a consolidé le passage de la chaussure des parquets au béton.

  • L'histoire de la Nike Dunk, slide 1 of 6
  • L'histoire de la Nike Dunk, slide 2 of 6
  • L'histoire de la Nike Dunk, slide 3 of 6

Les variantes et les collaborations sont infinies, et c’est pour ça que cette chaussure est désormais un classique indémodable.

Date de première publication : 10 mai 2024

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