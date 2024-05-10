L'histoire de la Nike Dunk
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« Be true to your school. » (« Porte les couleurs de ton université ») Pendant la saison de basket universitaire de 1985-86, Nike a eu l'idée de génie de lancer des tenues d'échauffement et des chaussures aux couleurs des meilleures équipes universitaires. La Dunk et le College Colors Program étaient nés.
Un déferlement de couleurs a envahi les campus avec une collection de vêtements et de chaussures qui a conquis le cœur des athlètes et des fans. Évidemment, ces couleurs percutantes ont vite attiré l’attention d'un public plus large. Le style épuré de la Dunk lui a permis de s'infiltrer dans plusieurs domaines, comme l’art, la mode, la musique et la culture dans le monde entier.
Mais d’où vient la Dunk, au juste ? Les chaussures de basket de Nike qui étaient populaires à l’époque, comme la Legend de 1984, la Terminator de 1985 et la Jordan 1 de 1985 (photo ci-dessus), ont été mélangées pour créer la Dunk. En fait, la Dunk est née très rapidement : elle a été conçue, développée et expédiée en six semaines.
Dans les années 90, elle trouve un nouveau souffle dans la communauté du skate, qui la (re)découvre à prix bas dans les magasins de bonnes affaires. En plus d'être abordable, la Dunk avait le look et la structure adaptés au skate et aux figures.
À la fin des années 90, Nike tente une première percée dans le skate avec des modèles dédiés, mais certains, comme la Chaos (photo ci-dessus), n’ont jamais trouvé leur public. Pourtant, la communauté du skate réclamait la Dunk.
Au début des années 2000, Nike a collaboré avec divers revendeurs et a repensé la Dunk avec la SB Dunk Low Pro. Sans dénaturer la Dunk d'origine, cette version intégrait une languette renforcée et rembourrée. Nike SB a ensuite laissé quatre pros du skate exprimer leur créativité et apporter leur touche personnelle à la chaussure. Ci-dessus, la Nike SB Dunk Low Pro Supa porte le nom du skateur Danny Supa.
La Dunk a donc signé son retour, et Nike SB a consolidé le passage de la chaussure des parquets au béton.
Les variantes et les collaborations sont infinies, et c’est pour ça que cette chaussure est désormais un classique indémodable.