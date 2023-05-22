La silhouette de la Jordan 15 s'inspire de l'avion le plus rapide de l'époque, mais avec la touche inimitable de Michael Jordan : la languette plus avancée, comme celle de la paire qu'il porte quand il s'envole vers le panier. Même s'il n'a pas joué avec, il portait toujours la AJ15 avec ses costumes. C'était un peu comme un nouvel uniforme, mais aussi un symbole d'impertinence, en affaires comme sur les parquets.