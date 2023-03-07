Collection Air Jordan
Air Jordan 12
Sortie de la version originale (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/BLACK – TAXI)
Prix d'origine (135 $)
Référence (130690-101)
Air Jordan 12
Sortie de la version originale (1996)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/BLACK – TAXI)
Prix d'origine (135 $)
Référence (130690-101)
Jordan fait monter la température
Pendant la saison 1996-97, Michael Jordan fait monter la température et marque l'histoire du basket. Au cours du match n° 5 des finales, le fameux « flu game », il enchaîne 38 points, sept rebonds et cinq passes décisives malgré une forte fièvre, face aux Jazz de l'Utah. Son endurance exceptionnelle mène finalement l'équipe à un nouveau titre en championnat et inspirera la technologie et le design de la AJ 12.
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Conçue pour briller
Conçue par Tinker Hatfield, la AJ 12 a vu le jour en 1996 dans un coloris noir et blanc, et un design inspiré du drapeau japonais. Devenue la sneaker à collectionner, son design s'appuie sur le succès légendaire des dernières Air Jordan. En 1997, la AJ 12 est apparue en rouge, puis dans une version rétro et d'autres coloris en 2003, en 2009 et en 2016.