10 exercices avec un ballon d'équilibre Bosu pour améliorer votre entraînement

« Pour continuer à évoluer correctement en termes de force musculaire et de condition physique, il est important d'intégrer des exercices ciblant l'équilibre dans votre programme », conseille Drew Stauffacher, coach personnel certifié par la NASM et directeur du programme fitness chez 9Round Fitness.

Même si cela ne vous fait pas peur d'effectuer des squats avec des poids, Drew Stauffacher préconise de commencer avec des squats au poids du corps réalisés sur le ballon Bosu avant d'ajouter une certaine résistance. « Cela modifie la manière dont votre corps est capable d'effectuer le mouvement et ce sera une technique importante pour gagner en force musculaire lorsque vous progresserez dans votre entraînement », explique-t-il.

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Un entraînement avec un ballon Bosu peut être utilisé pour mobiliser tout le corps, que ce soit les muscles du bas du corps (quadriceps, fessiers, mollets et ischio-jambiers), les muscles du haut du corps (dos, poitrine, épaules, triceps et biceps) ou votre ceinture abdominale, affirme Hayley Akradi.

Et surtout, c'est excellent pour faire travailler le mental. « Le ballon Bosu peut être associé à un entraînement cardiovasculaire et/ou musculo-squelettique, précise Drew Stauffacher. Mais l'aspect neurologique est important pour permettre un entraînement complet et bien équilibré. »

Lorsque vous introduisez davantage d'exercices d'équilibre dans votre routine d'entraînement, le corps crée de nouvelles voies neurologiques. En effet, des études ont montré que les exercices d'équilibre effectués avec du matériel comme le ballon Bosu peuvent contribuer à améliorer la mémoire et la cognition spatiale chez les adultes en bonne santé.

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