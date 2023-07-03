Équipement de football pour les filles - Nike

Les brassières de sport sont conçues pour bouger et faire du sport. Avec une brassière de sport adaptée, tu te sentiras à l'aise et en confiance pour tout donner sur le terrain, le court, le tatami et partout ailleurs ! Voici comment trouver la brassière de sport parfaite :

Trouve ton type de maintien : la plupart des brassières de sport pour fille se répartissent en deux catégories de maintien. Léger et normal. Les brassières de sport à maintien léger sont généralement fabriquées dans une matière extensible fine et ont des bretelles minces. Ces brassières sont parfaites pour les activités comme la marche, le yoga, le stretching ou la danse classique. Les brassières de sport à maintien normal sont souvent plus épaisses, avec des bretelles larges. Ces modèles un peu plus serrés maintiennent ta poitrine dans les activités à fort impact, par exemple si tu dois courir ou sauter.

Prends tes mesures : mets une de tes brassières ou juste un t-shirt et passe un mètre ruban autour de la partie la plus large de ta poitrine. Le nombre indiqué correspond à la taille du bandeau. Il te servira à trouver la taille de brassière que tu voudras essayer. Tu peux trouver le guide des tailles Nike en ligne. Repère simplement la mesure que tu as relevée pour trouver la taille de brassière correspondante dans le tableau. Par exemple, une mesure de 73 à 79 cm correspond à une taille M.

Essaie la brassière : choisis plusieurs modèles pour voir comment tu te sens dedans. Assure-toi que les bretelles et le bandeau maintiennent correctement sans te compresser. La brassière est censée reposer à plat sous tes bras, elle ne doit pas bâiller ni faire de plis. Essaie de t'étirer, de courir et de sauter pour tester le confort et le maintien quand tu bouges. Si elle te va, il ne te reste plus qu'à l'acheter et sortir pour en profiter !