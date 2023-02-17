Comment superposer ses vêtements à chaque saison
Guide d'achat
Profite d'un maximum de confort quel que soit le temps grâce à ces conseils sur la superposition.
Aventure-toi en extérieur à chaque saison : découvre comment réguler ta température corporelle en superposant les vêtements. Un bon système de superpositions te protège des intempéries et s'adapte au fil de ton activité.
« L'idéal est de maintenir le corps dans une fourchette de températures plutôt réduite, explique Carol Ewing Garber, professeure des sciences du mouvement à l'université de Columbia. Quand on fait du sport, on utilise beaucoup d'énergie pour alimenter nos muscles. Mais on génère aussi beaucoup de chaleur, ce qui augmente la température du corps, surtout au niveau du buste. »
C'est là qu'entre en jeu la superposition. Avec les bons vêtements, tu peux te donner à fond plutôt que de subir ton entraînement sous un froid glacial ou une chaleur écrasante. (Ceci étant dit, c'est bien aussi de savoir quand s'entraîner en intérieur.)
« Les différents niveaux d'exercice physique, du sport intense à la marche tranquille, vont modifier la température corporelle en donnant plus ou moins chaud », précise Carol Garber. Autrement dit, le choix des vêtements va dépendre de l'entraînement au programme.
Une fois que tu auras trouvé la bonne approche pour ton système de superposition, tu pourras le modifier pour chaque saison ou activité donnée. Quelles que soient les températures, applique les astuces ci-dessous pour profiter d'un confort total en extérieur.
Comment superposer ses vêtements en hiver
Comme l'explique Carol Garber, le corps doit rester bien au chaud, à l'abri des températures glaciales. « Mais si on transpire beaucoup, on peut vite avoir froid à cause des vêtements humides », prévient-elle.
C'est pour ça qu'il faut prendre en compte la météo du jour avant de sortir. Vérifie la température extérieure et d'autres paramètres, comme le taux d'humidité et les précipitations.
Avant toute chose, par temps froid, un vêtement première couche sera indispensable pour rester au chaud. Et ça vaut pour n'importe quelle intensité d'entraînement. Par exemple, opte pour un t-shirt à manches longues ajusté et respirant, avec un legging en matière Nike Dri-FIT (anti-transpirante) ou Nike Therma-FIT (qui retient la chaleur du corps).
(Contenu apparenté : Trouver les meilleurs vêtements première couche Nike pour toutes les activités)
Et pour le reste ? Choisis un vêtement deuxième couche fiable, comme un sweat à capuche en tissu Fleece ou une veste sans manches à garnissage synthétique. Assure-toi que ton vêtement deuxième couche s'enfile et se retire facilement, pour t'adapter à la météo ou à la progression de ton entraînement.
Si tu dois braver les éléments, comme la neige, la pluie ou le vent, ajoute une veste coupe-vent. Cette couche extérieure est essentielle tant en hiver qu'en été pour te protéger des intempéries. Si tu cherches des articles totalement imperméables, tourne-toi vers les modèles en GORE-TEX.
Températures : -12 à -4 degrés Celsius
- Haut : vêtement première couche, vêtement deuxième couche et veste coupe-vent ou couche extérieure isolante
- Bas : legging ou pantalon qui conserve la chaleur, pantalon coupe-vent en cas de pluie ou de neige
- Accessoires : gants, bonnet ou bandeau, cache-cou, chaussettes chaudes
Si tu ne pousses pas trop le cardio, une veste isolante peut servir de couche extérieure. Elle retient la chaleur et résiste à l'eau : de quoi se passer d'un vêtement deuxième couche ou d'un coupe-vent. Pour les entraînements de haute intensité, préfère des vêtements plus légers (mais en plus grand nombre) que tu peux retirer quand tu as chaud.
Températures : -3 à 4 degrés Celsius
- Haut : vêtement première couche et veste coupe-vent
- Bas : legging ou pantalon qui conserve la chaleur, pantalon coupe-vent en cas de pluie ou de neige
- Accessoires : gants fins, bonnet ou bandeau, chaussettes chaudes
Pour une activité peu intense, ajoute un vêtement deuxième couche ou une veste isolante qui te tiendra plus chaud.
(Contenu apparenté : Le meilleur équipement de randonnée Nike pour l'hiver)
Comment superposer ses vêtements en été
Bien superposer ses vêtements est aussi important en hiver qu'en été. Pendant la saison chaude, des vêtements légers et amples permettront à l'air de circuler et à la transpiration de s'évaporer. Un vêtement première couche pourra suffire, mais pour te protéger du soleil, n'hésite pas à prendre une épaisseur en plus comme un haut respirant à protection UV.
« C'est important pour éviter les coups de soleil. Car en plus d'abîmer ta peau, ils t'empêchent de faire baisser ta température, précise Carol Garber. Beaucoup de hauts à protection UV conviennent très bien comme vêtements première couche à d'autres saisons. »
(Contenu apparenté : Comment choisir des vêtements pour protéger ta peau du soleil)
Pour les excursions d'une demi-journée ou plus, prévois un coupe-vent en cas d'intempéries. Si les températures changent rapidement là où tu es, comme en montagne, emporte aussi un vêtement deuxième couche.
Températures : 21 à 29 degrés Celsius
- Haut : débardeur ou tee-shirt anti-transpirant, haut à manches longues à protection UV, veste coupe-vent
- Bas : short, pantalon anti-transpirant ou legging respirant
- Accessoires : chapeau ou casquette, lunettes de soleil
Températures : 29 à plus de 38 degrés Celsius
- Haut : débardeur ou tee-shirt anti-transpirant, haut à protection UV
- Bas : short ou pantalon anti-transpirant
- Accessoires : chapeau ou casquette, lunettes de soleil
Comment superposer ses vêtements en automne
En automne, le temps est très changeant. Superposer ses vêtements est donc une bonne façon de se préparer au vent, à la pluie ou aux changements de température. Pour les journées humides, opte pour des hauts et des bas intégrant des matières comme le Nike Storm-FIT. Le vent et la pluie ne seront plus un problème !
Températures : 4 à 13 degrés Celsius
- Haut : vêtement première couche, veste coupe-vent
- Bas : legging anti-transpirant
- Accessoires : casquette ou bandeau, gants fins
Ne laisse rien au hasard : emporte un vêtement deuxième couche pour rester bien au chaud en cas de besoin. Les gants en tissu Nike Shield protègent tes mains du vent et de la pluie.
(Contenu apparenté : Comment choisir le meilleur legging pour femme pour partir en randonnée)
Comment superposer ses vêtements au printemps
Au printemps, il faut penser aux précipitations, à la boue et au vent quand on décide quoi porter.
Températures : 13 à 21 degrés Celsius
- Haut : vêtement première couche, veste coupe-vent ou veste de pluie
- Bas : legging anti-transpirant
- Accessoires : casquette ou bandeau par temps plus frais
N'oublie pas de prendre un vêtement deuxième couche au cas où les températures baissent.
Rédaction : Hannah Singleton