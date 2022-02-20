En bonne compagnie : le terrain est notre maison

Sebit : on oublie tout ce qui se passe à l'extérieur. Rien d'autre n'a vraiment d'importance lorsque nous sommes ensemble. Comme le basketball est un sport qui nécessite de la cohésion, tout le monde doit être sur la même longueur d'onde pour réussir. Nous nous disputons, mais après, nous passons au match suivant. C'est cela, le travail d'équipe. Cela renforce encore l'amitié.



Ngor : je ressens de l'amour et de l'énergie positive. Je ressens le soutien mutuel dans ce groupe, où que nous soyons.



Chuatwech : c’est comme une famille. Si vous avez des problèmes, vous pouvez en parler à n'importe qui dans le groupe. Pendant les matchs, il y a évidemment des disputes et vous ne voulez pas perdre. Mais le basketball est un sport d'équipe où l'on doit faire abstraction des différences. En faisant cela, nous travaillons à la résolution des problèmes, car nous discutons de ce qu'il faut faire.