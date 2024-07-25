Air Jordan XXXIX : la nouvelle chaussure signature de Michael Jordan

L'élite du basket cherche toujours à aller de l'avant, tout comme les designers de chaussures. Petite dernière de la légendaire gamme Air Jordan de Nike, la Air Jordan XXXIX est encore plus performante pour rester au top.

Pour créer la nouvelle chaussure emblématique de Michael Jordan, Nike a puisé son inspiration dans le crossover, le mouvement signature de ce joueur hors du commun. Objectif de la marque : créer une chaussure qui permet de changer de direction encore plus rapidement, avec une plus grande réactivité.

Disponible depuis le 23 juillet 2024, c'est la première chaussure de basket qui associe la mousse ZoomX à une unité Air Zoom sur toute la longueur : un vrai duo de choc niveau amorti et réactivité. La mousse ZoomX légère est un composant clé des chaussures les plus portées par les athlètes de haut niveau. Quant à la technologie Air Zoom, elle est présente sur les modèles Air Jordan depuis la Air Jordan XII. La stabilité est indispensable pour changer de direction rapidement. On a donc ajouté des empiècements sur l'empeigne avec des renforts en cuir pour maintenir le pied.

Avec son design simplifié par rapport aux autres modèles Air Jordan, cette paire est dispo en neuf coloris (en rouge, en noir et en blanc, par exemple). « Pour créer la Air Jordan XXXIX, tout repose sur la forme, les proportions et la position, explique Joël Greenspan, Senior Design Director pour les chaussures haute performance chez Jordan. On ne voulait pas créer un modèle cosmique, ni en faire trop. En d'autres termes, on ne voulait pas que tout le visuel de la chaussure repose sur la technologie. »