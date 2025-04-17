Nike et Hyperice collaborent pour développer la Hyperboot

Réputée pour sa technologie de récupération innovante, la marque Hyperice a collaboré avec Nike pour créer une technologie portable qui améliore le processus d'échauffement et de récupération. Les bottes Nike x Hyperice sont conçues pour permettre aux athlètes de tout donner, aussi bien à l'entraînement qu'en compétition.

« Cette collaboration est le fruit de plusieurs années de travail. Nos deux marques voulaient créer ensemble des chaussures et des vêtements innovants pour les athlètes. Notre objectif : améliorer leurs performances et leur récupération, explique le fondateur et président d'Hyperice, Anthony Katz. Et ce n'est que le début. »

Cette chaussure favorise aussi bien la récupération que l'échauffement, deux étapes majeures pour le bien-être physique et mental des athlètes. « La Hyperboot prépare le corps à l'action, que ce soit pour remporter un titre ou rester debout toute la journée au travail », explique Tobie Hatfield, Senior Director, Nike Athlete Innovation.