Jordan innove dans les moindres détails avec la nouvelle Tatum 3
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La toute nouvelle chaussure signature de Jayson Tatum épouse la forme du pied, avec un design et des couleurs qui ne passent pas inaperçus.
- La Jordan Tatum 3, dernière chaussure signature de Jayson Tatum, s'adapte intelligemment à la forme du pied. Le tout, sans aucune gêne ni pression, grâce à son empeigne au design innovant.
- Quatre nouveaux coloris célèbrent l'engagement du champion envers le sport et sa famille.
- Cette nouveauté sera disponible dans le monde entier sur jordan.com et chez certains revendeurs à partir du 10 octobre 2024.
Jayson Tatum revient avec une nouvelle version de sa chaussure signature Jordan, la Jordan Tatum 3. Le timing est parfait : pile à temps pour la nouvelle saison de NBA et juste après ses victoires dans les plus grandes compétitions de la planète. Et il y a du nouveau côté caractéristiques. Par exemple, sa capacité à s'adapter au pied sans pression ni gêne. Les innovations sont à l'honneur, mais le modèle reste le plus léger de la collection basket de Jordan.
L'équipe de design des chaussures Jordan a travaillé en étroite collaboration avec le joueur pour créer un modèle qui s'adapte rapidement et facilement au pied. La nouvelle empeigne a été conçue à partir des observations du Nike Sport Research Lab. C'est un élément fort de la Jordan Tatum 3, qui offre un maintien ajusté sans ajouter de rigidité ou de poids.
En plus de la structure ferme de l'empeigne, la mousse Cushlon 3.0 et l'unité Air Zoom favorisent des mouvements latéraux fluides et sûrs. Le motif d'adhérence à chevrons favorise aussi bien les démarrages explosifs que les changements de direction rapides et les arrêts instantanés.
Le design de la Jordan Tatum 3 intègre des lignes fluides, en hommage aux performances incroyables de l'athlète, à la constance de son approche du jeu et à son engagement indéfectible envers sa famille. Le numéro 0 du champion est inscrit au niveau du talon. Pour chaque coloris, on retrouve des citations motivantes de Jayson Tatum sur la boucle au talon, dont la très populaire « Find A Way ». Les fans de la Tatum 2 remarqueront aussi quelques similitudes à l'intérieur de la languette de la Tatum 3 : le logo emblématique du joueur et le prénom de son fils, Deuce.
La Jordan Tatum 3 sortira dans le coloris « Welcome to the Garden ». Avec un motif floral rappelant le jardin de l'athlète, ce coloris célèbre son épanouissement, aussi bien dans le basket que dans sa vie de famille.
Plusieurs autres coloris originaux sortiront plus tard. Le coloris « Zero Days Off » blanc, vert et rose, rend hommage au travail acharné de Jayson Tatum. Le coloris pastel « Sidewalk Chalk » rappelle les moments passés par la star à s'amuser dehors avec son fils. Les tons gris apaisants du coloris « Zen » reflètent la capacité de Jayson à rester calme face à la pression.
À propos de sa chaussure signature, Jayson Tatum confie : « Je suis reconnaissant de pouvoir co-créer avec Jordan et de me rapprocher des fans à travers cette chaussure. Ce que je préfère dans la Tatum 3, c'est le choix des couleurs. J'espère que l'histoire derrière ces coloris inspirera et motivera beaucoup de gens. »
Dévoilée pour la première fois pendant l'été, la Jordan Tatum 3 sortira le 10 octobre 2024. Elle sera disponible dans le monde entier sur jordan.com et chez certains revendeurs.