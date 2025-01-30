Air Max Dn8 : la dernière innovation Dynamic Air de Nike

« Pour concevoir la Dn8, on a réfléchi à ce qui rendait certaines de nos Air Max cultes si exceptionnelles : elles sont faciles à porter, et quoi qu'il arrive dans la journée, elles ne remplissent pas seulement leur mission, elles dépassent les attentes, explique Jonathan Kosenick, Lead Designer, Men's Sportswear chez Nike. On voulait créer une chaussure qui puisse, elle aussi, être portée partout et en toutes circonstances. »

On a donc revisité la Air Max traditionnelle pour concevoir un modèle inspiré des technologies des chaussures haute performance, mais avec un look fait pour le quotidien. Chose inédite : la Air Max Dn8 utilise la technologie Dynamic Air de Nike sur toute la longueur du pied pour assurer une excellente fluidité du talon à la pointe et un maximum de confort.