Huit conseils pour courir avec son chien

8 astuces pour courir avec votre chien
Santé et bien-être
Quelques conseils pour courir avec votre meilleur ami, avec style et en toute sécurité.
Courir avec son chien n'est pas réservé à celles et ceux qui s'entraînent pour un marathon ou se préparent à battre leurs records personnels. C'est aussi tout simplement l'occasion de passer un bon moment avec son animal de compagnie.
Mais pour cela, il faudra accepter que les choses ne se passent pas tout à fait pareil que lorsque vous courez en solo. « Beaucoup de chiens aiment courir, mais ils ne savent pas forcément comment faire du running », explique Chris Bennett, Global Head Coach de Nike Running.
Voici ce qu'il faut savoir avant d'attraper la laisse.
- Créez un rituel de running
- Laissez votre chien donner le rythme
- Emportez de l'eau en quantité
- Développez son endurance au fil du temps
- Utilisez une laisse réglable
- Choisissez le bon terrain
- Sachez quand vous arrêter
- N'oubliez pas le nettoyage d'après-run
Comment courir avec son chien ?
N'oubliez pas de consulter la météo et tenez compte de la race de votre chien (plus d'infos à la fin de cet article). Si tous les indicateurs sont au vert, suivez ce guide qui vous aidera à réussir votre run avec votre fidèle compagnon.
1.Créer un rituel de running
Les chiens sont des êtres routiniers. Pour éviter que votre chien ne s'agite trop avant votre run, essayez de toujours faire les mêmes choses, dans le même ordre, avant de sortir.
Vous pouvez, par exemple, attacher tout d'abord sa laisse, puis le faire s'asseoir pendant que vous enfilez vos chaussures. Attrapez votre gourde puis sortez ensemble pour réaliser ce run dans le cadre de votre programme d'entraînement.
2.Trouvez l'allure qui vous convient
Vous aurez envie de prendre les rênes, mais il vaut mieux laisser votre chien dicter l'allure. Il vous faudra probablement faire preuve d'un peu plus de patience, en laissant à votre compagnon la possibilité de s'arrêter de temps à autre, de boire autant qu'il veut et de renifler autour de lui. Quelle que soit la taille de votre toutou, il adorera explorer un nouvel environnement et appréciera quelques minutes de repos.
3.Pensez à vous hydrater et à l'hydrater
N'oubliez pas d'emporter deux fois plus d'eau, car vous devrez penser à votre hydratation, mais aussi à la sienne. Votre chien devra pouvoir faire des pauses pour se reposer et boire tout au long du run.
Investissez éventuellement dans un petit bol gonflable adapté à votre toutou, qui vous permettra de partager votre eau plus facilement.
4.Augmentez progressivement la distance
Chaque runneuse et runner cherche à améliorer son endurance. Pour cela, il faut commencer par de courtes distances, puis les allonger régulièrement jusqu'à atteindre son objectif. Le principe est le même pour votre chien. Lorsque vous emmenez votre compagnon à quatre pattes, commencez par des runs courts. C'est aussi une excellente façon de voir si votre chien a l'âme d'un coureur, ou même s'il apprécie l'exercice.
Si votre chien est plutôt réticent, commencez par des marches. Puis, ajoutez de petits tronçons de running. Durant quelques semaines, augmentez progressivement la distance des runs juqu'à ce que votre chien soit capable de courir à vos côtés jusqu'au bout.
5.Utilisez une laisse réglable
Il vous faudra trouver un moyen de contrôler facilement votre chien pendant que vous courez à vive allure. C'est important pour votre sécurité, mais aussi pour celle des autres. Une laisse ajustable vous permet de contrôler facilement l'écart entre vous et votre chien et de limiter ainsi son périmètre d'exploration en cas de danger, par exemple lorsque vous croisez des voitures ou d'autres chiens. Associez la laisse ajustable à un harnais de poitrine pour plus d'efficacité. Certaines personnes courent avec des laisses mains libres.
Accrochez le harnais et la laisse dans un endroit spécifique de votre maison. Votre chien saura ainsi tout de suite quand il est l'heure d'aller courir. Pensez à ajouter quelques sacs ramasse-crottes, parce que ce sont des choses qui arrivent.
6.Trouvez la surface adéquate
Vos chaussures bénéficient d'un amorti pour vous protéger de la rugosité de l'asphalte et du bitume, mais les coussinets de votre chien ne sont pas aussi résistants. Veillez donc à inclure des tronçons de course sur de la terre, des revêtements au sol ou du sable, afin de laisser un peu de répit aux pattes de votre chien. Dans l'idéal, choisissez un trail plutôt qu'un run en ville lorsque vous sortez avec votre chien. Vous serez tous les deux beaucoup plus à l'aise.
7.Sachez reconnaître le moment de s'arrêter
Si votre chien n'est pas en mesure de vous dire qu'il a suffisamment couru pour aujourd'hui, certains signes devraient vous permettre de comprendre qu'il est temps d'arrêter. Notamment :
- Un halètement trop prononcé
- Une perte d'allure
- Un refus de courir
- Des babines très remontées
- Une langue rouge foncé
- Une salivation excessive
Si vous remarquez ces signes chez votre chien lorsque vous vous arrêtez pour boire, c'est le moment de rentrer.
8.Faites un peu de toilettage après le run
Votre chien n'aura pas nécessairement besoin d'un bain après un run, mais pensez tout de même à examiner ses pattes. Des débris peuvent s'être glissés entre les orteils de votre chien, ce qui peut causer des irritations ou même des infections. Nettoyez-les avec un chiffon trempé dans de l'eau chaude savonneuse de façon à éviter tout problème.
Tout comme la routine avant votre run, vous devez en établir une à la fin de ce dernier. Par exemple, rincez ses pattes à l'extérieur avant de rentrer pour lui donner une friandise. Ou lavez ses pattes dès que vous passez la porte. Peu importe le timing, cette séance de nettoyage doit faire partie intégrante de votre récupération.
« Veillez à lui offrir des friandises pour faire la fête après votre run. Il faut toujours célébrer ce moment. »
Chris Bennett
Global Head Coach de Nike Running
Pourquoi courir avec son chien
Les propriétaires de chiens savent que leurs animaux ont autant besoin d'exercice qu'eux. Courir ensemble est un excellent moyen de se dépenser tout en partageant un moment agréable. Et pour les races de chiens les plus actives, cela vous permet de relâcher la pression tout en évitant de rester enfermés à la maison.
Courir est également une excellente solution pour surveiller le poids de votre chien, lui permettre de rester vif et contribuer de manière générale à sa résistance et à sa bonne santé. En intégrant un jogging quotidien à sa routine, vous lui donnez quelque chose à anticiper, et c'est aussi un moyen simple de vous motiver à courir régulièrement.
Trouvez la bonne race de chien pour le running
Si vous cherchez un compagnon de running à long terme, ne choisissez pas n'importe quel chien. Lorsque vous cherchez un partenaire de running canin, le choix de la race compte. Tous les chiens ne sont pas naturellement doués pour la course, et certains n'en sont tout simplement pas friands.
Les chiens avec des pattes et des museaux courts ne sont généralement pas les meilleurs coureurs. Un bulldog, par exemple, ne courra pas aussi bien qu'un labrador. Pour marcher, les carlins et les teckels sont formidables, mais pour courir, envisagez plutôt l'une des races suivantes :
● Labradors
● Border collies
● Bergers allemands
● Bouviers australiens
● Huskies
● Braques de Weimar
● Setters anglais
Si votre chien est capable de parcourir la même distance que vous, vous serez probablement plus tenté de l'emmener avec vous.
Vérifiez la météo
La météo compte lorsque vous sortez courir avec votre chien. Et à certaines époques de l'année, il peut être déconseillé d'emmener votre ami à quatre pattes pour votre run, notamment lorsque les températures atteignent des pics de froid ou de chaleur.
En été
Du fait de leur fourrure, les chiens ne sont pas forcément à l'aise dans la chaleur ou l'humidité. S'il fait plus de 26 °C ou que le taux d'humidité est supérieur à 70 %, il vaut mieux reporter votre run avec votre chien. Vous pouvez par exemple courir le matin plutôt que dans l'après-midi, ou tout simplement vous abstenir pendant une vague de chaleur.
Courir avec votre chien par temps chaud peut augmenter les risques d'insolation, de déshydratation ou de coup de chaleur. Tous ces troubles peuvent avoir des répercussions graves et peuvent nécessiter une visite urgente chez le vétérinaire.
Lorsqu'il fait trop chaud, les surfaces dures comme le bitume sont nuisibles aux coussinets de votre chien. Pensez, dans ce cas, à courir sur l'herbe ou sur des sentiers ombragés. Le bitume retient la chaleur, et il est donc plus chaud que l'air qui vous entoure. Selon l'American Kennel Club, il est conseillé de tester la température du bitume en posant la main au sol. Si vous pouvez la laisser durant 10 secondes dans cette position sans ressentir d'inconfort, il est temps d'enfiler vos chaussures de running.
En hiver
Il est plus facile de courir avec son chien par temps froid. Même s'il existe quelques risques à prendre en compte, généralement, nos amis à poils adorent sortir dans le froid. Après tout, ils ont une fourrure pour les protéger.
Comment déterminer si vous pouvez courir avec votre chien par temps froid ? Rien de plus simple. S'il fait trop froid pour vous, il fait trop froid pour lui. Même si vous décidez de sortir, il vaut mieux vous contenter de distances plus courtes en hiver.
La tolérance des chiens au froid dépend de leur race, de leur taille et de l'épaisseur de leur fourrure. Tous les chiens ne sont pas faits pour courir dans le froid, et vous devrez être vigilant pour éviter les engelures, les assèchements dus au vent et la surexposition au froid. Souvenez-vous aussi que la température de votre chien baissera plus rapidement que la vôtre, car il est naturellement plus près du sol.
Tout comme en été, vous devrez prêter attention aux coussinets de votre chien. Pensez à acheter des chaussons pour garder ses pattes au chaud, mais aussi pour les protéger du sel et des dégivreurs chimiques répandus sur l'asphalte. Ces deux substances peuvent endommager ses coussinets.
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