Comment utiliser un manchon de compression

Sept questions fréquentes concernant l'utilisation d'un manchon de compression
Guide d'achat
Vous avez déjà vu des athlètes pro en porter, mais à quoi servent les manchons de compression ?Quels sont leurs avantages ?Comment les porter ?Nous répondons à toutes ces questions et à bien d'autres également.
Vous voulez booster vos performances sportives en adaptant simplement votre tenue ?Le port d'un manchon de compression, qui favorise la récupération et contribue aux performances, peut être la solution.
1. Qu'est-ce qu'un manchon de compression ?
Un manchon de compression est une bande de tissu ajustée et élastique, généralement portée au niveau des jambes ou des bras pour améliorer la circulation du sang.
Plus précisément, les athlètes portent souvent des manchons au niveau du mollet, du coude, du genou ou de la cheville.
Un manchon s'enfile comme une paire de chaussettes ou de gants et se place à l'endroit voulu, directement sur la peau.Mais contrairement aux chaussettes, les manchons de compression sont conçus avec un gradient de compression qui favorise le retour du sang vers le cœur.
2. De quoi sont faits les manchons de compression ?
Les manchons de compression sont généralement fabriqués dans un mélange de nylon et d'élasthanne pour former une protection extensible et légère.Les vêtements de compression contiennent souvent du polyester également.
Étant donné que les manchons de compression sont de plus en plus utilisés ces dernières années, le terme compression a été appliqué à tous les vêtements de sport extensibles et serrés.
Mais pour être efficaces, les vrais manchons de compression sont censés appliquer une légère pression.Cela signifie qu'ils doivent épouser la forme de votre corps.Alors ne prenez pas une taille au-dessus s'ils vous paraissent serrés.Au bout d'un moment, vous oublierez même que vous en portez.
3. Quels sont les avantages des manchons de compression ?
- Une récupération plus efficace
- Une meilleure économie de course
- Une réduction du risque de blessure
- La prévention des gonflements et des inflammations
4. Comment les manchons de compression fonctionnent-ils ?
Le gradient de pression produit par un manchon de compression agit sur vos artères et vos veines pour optimiser la circulation.
Pour résumer, il augmente la pression artérielle pour améliorer la circulation.En augmentant la pression artérielle dans une certaine zone, cela augmente le flux sanguin dans tout le corps, ce qui peut avoir les effets suivants :
- Davantage de sang oxygéné dans les muscles pour décomposer le glucose et créer de l'adénosine triphosphate (ATP), la source d'énergie des muscles
- Une élimination plus rapide de l'acide lactique contenu dans les muscles pour contribuer à prévenir la fatigue musculaire
- Un meilleur retour veineux, réduisant l'inflammation, la rétention d'eau (œdème) et les gonflements, ce qui peut contribuer à faciliter la récupération
- Une compression des muscles qui limite la vibration des muscles (par ex. l'impact sur vos muscles lorsque vos pieds frappent le sol après un saut) et réduit le risque de blessure qui s'ensuit
- Une compression des muscles qui atténue les symptômes liés aux douleurs musculaires retardées (DOMS)
5. Pour quelle utilisation les manches de compression sont-elles conçues ?
Si vous vous demandez « Quand et dans quels cas peut-on porter une manche de compression ? », la réponse est la suivante : pour tout sport mobilisant le haut du corps, comme le running, le basketball, le tennis, le golf, le volleyball, le football américain ou la musculation.
Vous pouvez également porter une manche de compression lors d'un entraînement pour favoriser la circulation du sang, ou après l'entraînement pour favoriser la récupération.
Certaines personnes portent également des manches de compression en avion pour éviter une thrombose veineuse profonde, la pression due à la compression empêchant le sang de s'accumuler et de former des caillots.
Il existe différents types de vêtements de compression pour le haut du corps. Voici les plus courants :
- Haut du bras jusqu'à la main - Cela inclut un gant partiel et encourage l'afflux de sang dans le bras, s'arrêtant juste avant l'épaule.Les joueurs de tennis portent parfois ce type de manchon de compression durant l'entraînement pour protéger le bras d'éventuelles blessures.
- Gant - Un gant de compression sert à maintenir le poignet. Par exemple, les golfeurs en portent parfois pour prévenir les blessures de surmenage durant l'entraînement.
- Coudière - Une coudière protège vos coudes des chocs et des éraflures.Il existe également des coudières offrant une protection supplémentaire, comme la coudière Nike Contact Support.Ce modèle est particulièrement utile pour les sports de contact comme le rugby.
6. Pour quelle utilisation les jambières de compression sont-elles conçues ?
Les jambières de compression sont indiquées pour les sports impliquant le bas du corps et nécessitant une grande mobilité comme le football, le basketball, le vélo, le running, la musculation et le football américain (entre autres).
Les modèles les plus utilisés sont les molletières, les genouillères et les chevillères de compression.Les manchons pour les articulations comme la cheville et le genou doivent être rembourrés avec de la mousse pour offrir plus d'amorti et de maintien et ainsi réduire encore davantage les vibrations musculaires et le risque de blessure.
Il peut être utile d'associer des manchons de compression sur le haut et le bas du corps pour les sports mobilisant le corps tout entier, comme le football américain ou le basketball.
7. Quand faut-il porter un manchon de compression ?
Les manchons de compression sont généralement portés durant l'exercice, étant donné que c'est à ce moment-là que les muscles ont le plus besoin d'oxygène, d'énergie et d'une meilleure circulation sanguine.
Vous pouvez également porter un manchon de compression après l'entraînement pour favoriser la récupération.L'amélioration du retour veineux peut réduire l'inflammation due à l'exercice physique, éliminer l'acide lactique qui s'est accumulé et minimiser les gonflements.
En dehors des entraînements, il est également courant que les athlètes portent des manchons de compression durant leurs déplacements pour lutter contre les gonflements et la rétention d'eau causés par l'accumulation de sang liée à une sédentarité prolongée.