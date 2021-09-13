Comment utiliser un manchon de compression

Un manchon de compression est une bande de tissu ajustée et élastique, généralement portée au niveau des jambes ou des bras pour améliorer la circulation du sang.

Plus précisément, les athlètes portent souvent des manchons au niveau du mollet, du coude, du genou ou de la cheville.

Un manchon s'enfile comme une paire de chaussettes ou de gants et se place à l'endroit voulu, directement sur la peau.Mais contrairement aux chaussettes, les manchons de compression sont conçus avec un gradient de compression qui favorise le retour du sang vers le cœur.