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Vêtements Nike ACG : affronte les éléments en toute confiance
Pour faire de la rando ou du running sur route, nos vêtements ACG t'assurent chaleur et protection. Découvre des articles conçus pour les aventures dans le froid. Par exemple, certaines doudounes intègrent la technologie PrimaLoft®. Cette isolation efficace est composée de petites fibres qui préservent la chaleur tout en évacuant la transpiration, de façon à améliorer ton confort. D'autre part, les cols montants à zip te protègent encore mieux du froid. Privilégie aussi nos vêtements Therma-FIT ADV, un tissu thermorégulateur hi-tech. Ainsi, tu te sens à l'aise, quelles que soient les conditions.
Une préparation solide aide à donner le meilleur de soi-même. C'est pourquoi notre collection de vêtements ACG comprend des modèles à finition déperlante qui te gardent au sec lors d'averses imprévues. Nos sweats et des pantalons en Fleece équipés d'une technologie coupe-vent te tiendront aussi au chaud. S'il fait beau, sélectionne nos vestes en toile d'épaisseur moyenne anti-UV. D'autre part, les fentes à l'arrière doublées de mesh améliorent la circulation de l'air afin de t'offrir un maximum de fraîcheur. Enfin, nos t-shirts classiques en tissu anti-transpiration léger t'assurent un confort absolu.
Tu cherches des vêtements aussi polyvalents que toi ? Les articles Nike ACG sont étudiés pour la superposition, afin de te permettre de t'adapter au climat environnant. Découvre nos vestes et sweats à capuche amples qui se portent par-dessus des vêtements première couche. Nous proposons aussi des modèles pratiques qui se replient dans leur propre sac et prennent peu d'espace. De plus, nos doudounes qui se rangent dans un sac de rangement intérieur en mesh servent même d'oreiller quand tu fais du camping.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des vêtements ACG portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.