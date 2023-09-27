5 jolies tenues avec un bonnet par Nike

Avec la baisse des températures, c'est le moment de sortir les accessoires d'automne et d'hiver des profondeurs de ton armoire. Tu as perdu l'habitude de t'habiller chaudement et tu cherches la touche finale à ta tenue veste et jogging ? Des accessoires bien douillets comme les écharpes, les gants et les bonnets feront l'affaire. Tu as vite froid à la tête et aux oreilles ? Ou tu apprécies les pièces bien chaudes en maille ? Le bonnet est à la fois stylé et pratique.

Et pour composer des tenues sympas et décontractées à porter avec un bonnet, la première chose à faire est d'identifier le style que tu veux afficher. Par exemple : le bonnet va-t-il sublimer ta tenue, ou est-ce qu'il sera la pièce centrale de ton look (exemple : un modèle à motifs ou avec un pompon) ?

Voici cinq tenues avec bonnets Nike qui vont du business casual au style rando.