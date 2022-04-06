Comment plier un sweat à capuche correctement

La manière la plus simple de plier un sweat à capuche
Entretien des produits
Un bon pliage permet de réduire le nombre de plis et de gagner de la place dans votre tiroir.
Les sweats à capuche, les pulls et leurs variantes sont très utiles pour rester au chaud avec style. Mais soyons honnêtes : les sweats à capuche prennent souvent beaucoup de place dans nos tiroirs, surtout s'ils ne sont pas pliés correctement.
Apprendre à plier votre sweat à capuche vous permettra non seulement de gagner de la place dans votre placard ou votre commode, mais également d'éviter qu'il ne se froisse. Croyez-le ou non, savoir ranger son sweat à capuche correctement fait partie intégrante de son entretien, bien que le mode de lavage soit plus important.
Par exemple, saviez-vous que l'une des meilleures manières de préserver la texture douce et agréable de votre sweat à capuche préféré consiste à le retourner sur l'envers avant de le passer à la machine à laver ? Ce petit conseil (et les autres) contribuera non seulement à prolonger la durée de vie de votre sweat à capuche, mais pourra aussi lui donner un toucher et un aspect « comme neuf ».
Voici notre guide étape par étape afin de plier votre sweat à capuche et gagner de l'espace pour ranger vos autres vêtements préférés.
CONTENU APPARENTÉ : Prendre soin de ses tenues d'entraînement facilement !
- Avant de commencer le pliage, vérifiez si certains plis peuvent être éliminés en repassant le sweat à capuche au fer ou à la vapeur.
- Choisissez une surface plane et rigide. Cela permettra de rendre le pliage rapide, simple et efficace.
- Placez le sweat à capuche à plat, l'avant contre la surface et le dos face à vous. Ensuite, aplanissez le tissu.
- Croisez un bras du sweat à capuche sur le milieu du dos. Faites la même chose avec l'autre bras. Après cette étape, le sweat à capuche doit présenter une forme rectangulaire.
- Prenez la moitié inférieure du sweat à capuche et repliez-la soigneusement sur la moitié supérieure.
- Ramenez l'un des bords latéraux du sweat à capuche vers le centre, puis faites la même chose avec l'autre côté.
- Pliez le corps du sweat à capuche en deux, du bas vers le haut, puis repliez le sweat vers le haut, en positionnant le corps sur la capuche.
- Ouvrez la capuche et glissez-y le rectangle plié de manière que tout le sweat se retrouve à l'intérieur de la capuche. Enfin, placez le reste du corps du sweat au-dessus de la capuche pour qu'il garde sa forme sans se déplier lorsque vous le rangerez.
Conseil de pro : en pliant le sweat à capuche, assurez-vous que les plis soient aussi nets que possible. De plus, n'oubliez pas d'aplanir toutes les sections du sweat à capuche à chaque étape pour l'empêcher de se froisser.