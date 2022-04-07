La meilleure façon de plier un tee-shirt pour gagner de la place

Comment plier un tee-shirt pour gagner de la place ?
Entretien des produits
Voici les meilleures façons de plier des tee-shirts pour gagner de la place et désencombrer votre espace.
Tee-shirts, chaussettes et sweat-shirts sont des essentiels simples qui s'empilent dans nos placards et valises et peuvent vite devenir encombrants. Outre le fait de prendre plus de place, vos tee-shirts mal pliés risquent de se retrouver froissés quand vous voudrez les porter. Heureusement, il existe des méthodes efficaces pour bien plier et organiser vos vêtements sans avoir à passer par des étapes compliquées. Voici quelques méthodes de pliage qui vous permettront de garder votre placard et vos tee-shirts bien rangés.
Plier ou suspendre ?
La première question qui se pose lorsqu'on se retrouve face à une pile de hauts est de savoir s'il faut vraiment les plier. Pour accéder rapidement à vos hauts et éviter d'avoir à les repasser quand vous manquez de temps, pourquoi ne pas les suspendre ?
Généralement, mieux vaut suspendre les hauts en lin (une matière qui a tendance à vite se froisser), les chemisiers, les chemises et les vestes. S cette solution évite les faux plis, certains cintres peuvent néanmoins déformer vos hauts. Pour éviter ce désagrément, vous pouvez opter pour des cintres matelassés ou plus larges.
Vos tee-shirts du quotidien à base de coton ou en polyester, comme le haut d'entraînement Nike Dri-FIT, peuvent être suspendus si vous avez la place. Néanmoins, en les pliant, vous optimiserez l'espace disponible.
Comment plier un tee-shirt ?
Si vous optez pour le pliage, plusieurs options s'offrent à vous. Les méthodes les plus courantes et les plus pratiques pour plier vos tee-shirts se répartissent en deux catégories : le pliage vertical et le pliage poitrine.
1. Le pliage vertical
Le pliage vertical permet d'optimiser l'espace, ce qui est idéal si vous avez peu de place. Une fois cette technique maîtrisée, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité pour organiser le rangement de vos tee-shirts. Par exemple, vous pouvez les ranger comme des dossiers dans un classeur à tiroirs, cols vers le haut. Placez-les les uns derrière les autres : vous verrez que le nombre de tee-shirts que vous pourrez ranger dans votre tiroir est assez conséquent.
Réaliser un pliage vertical :
- Posez le tee-shirt à plat sur une table ou toute autre surface lisse, face en bas.
- Défroissez-le soigneusement.
- Pliez-le en deux à la verticale, de la gauche vers la droite. Les manches doivent se retrouver l'une sur l'autre.
- Repliez les deux manches vers le milieu du tee-shirt.
- Ramenez le haut du tee-shirt sur le bas, à l'horizontale.
- Pliez de nouveau à l'horizontale et rangez votre haut dans un tiroir.
2. Le pliage poitrine
Si vous ne disposez pas d'une surface plane, mais que vous souhaitez réaliser des petites piles pour ranger vos hauts, essayez le pliage poitrine. En suivant cette méthode, vous pouvez récupérer votre tee-shirt directement dans votre sèche-linge, le plier et le ranger dans votre tiroir de manière rapide et efficace, sans aucun support.
Réaliser un pliage poitrine :
- Tenez le tee-shirt au niveau des épaules, de manière à ce que le devant soit face à vous.
- Repliez chaque manche vers le milieu, dans le dos du tee-shirt.
- Pliez le tee-shirt en deux à l'horizontale, en ramenant le haut du tee-shirt sur le bas.
- Pliez-le à nouveau en deux pour obtenir un rectangle compact, col vers le haut.
Cette méthode est idéale pour empiler les tee-shirts sur une étagère.
Et pourquoi ne pas les enrouler ?
Cette méthode peut prendre beaucoup de temps. Enroulez vos tee-shirts quand vous manquez vraiment de place. Lorsque vous préparez votre valise, par exemple. Cette technique n'empêche pas forcément vos hauts de se froisser, mieux vaut donc la réserver à ceux qui nécessitent peu d'entretien, dans la mesure du possible.
Comment plier les hauts à col ?
Vous préférez peut-être plier les hauts à col, comme les polos, pour réserver vos cintres à d'autres vêtements, notamment vos chemises. Sur la forme, le pliage d'un polo est une variante du pliage poitrine, mais cette méthode évite de froisser le col.
Réaliser le pliage d'un polo :
- Posez le polo à plat sur une surface plane, face en bas.
- Repliez les manches vers le milieu, dans le dos du polo.
- Défroissez le polo, puis repliez les côtés jusqu'au milieu du dos.
- Pliez le polo en deux de manière à ramener la partie inférieure sur la partie supérieure, à l'arrière du col. Si vous souhaitez un pliage plus compact, vous pouvez plier le vêtement à nouveau en deux en ramenant l'extrémité pliée au niveau du col.
Rédaction : Lesly Gregory