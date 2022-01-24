Trois conseils d'experts pour faire perdurer les nouvelles habitudes

En quoi ça consiste : Misez sur votre motivation profonde pour vous inciter à adopter le comportement souhaité.



Pourquoi ça marche : Il y a des jours où l'on n'en peut simplement plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles les experts ne recommandent pas de s'appuyer uniquement sur la motivation pour alimenter vos habitudes, précise Sohee Lee. Mais si vous souhaitez exploiter la motivation, celle qui vient de l'intérieur, qu'on appelle la motivation intrinsèque, sera votre meilleure alliée, ajoute Benjamin Gardner.



Selon le maître de conférences, l'une des principales composantes de la motivation intrinsèque est la joie. En choisissant un comportement qui vous procure de la joie, et en vous concentrant sur ce qui vous plaît vraiment dans ce comportement, vous n'aurez pas l'impression d'avoir à vous démener.



Bien entendu, vous aurez du mal à trouver du plaisir dans chaque habitude que vous souhaitez installer. Certaines personnes détestent s'échauffer avant l'entraînement mais apprécient vraiment de se blesser moins souvent. Et certains jours, il nous arrive à tous de ne pas avoir envie de faire les choses que nous aimons normalement. Dans ces moments-là, il peut être utile de puiser dans une autre composante de la motivation intrinsèque : l'identité.



« Changer la façon dont vous vous percevez joue un rôle important dans votre aptitude à adopter un nouveau comportement », affirme Sohee Lee. Par exemple, si vous vous percevez comme un passionné de yoga, vous serez moins enclin à rester au lit toute la matinée, même lorsque le soleil ou le moral ne seront pas au rendez-vous.



Comment procéder : Une stratégie évidente consiste à choisir une habitude que vous appréciez. Vous ne supportez pas le goût du chou kale mais vous souhaitez manger plus de légumes verts ? Choisissez-en un que vous aimez vraiment.



Si vous voulez utiliser la notion d'identité comme une arme secrète, créez mentalement une version ambitieuse de vous-même, conseille Sohee Lee. Vous espérez être moins stressé ? Votre nouvelle identité sera « une personne totalement détendue et équilibrée ». Dorénavant, lorsque vous déciderez des comportements que vous souhaitez adopter, vous choisirez consciemment de faire des choses qui correspondent à cette perception apaisée de vous-même, comme « Je suis le genre de personne qui médite le soir » ou « Je prends des bains chauds le dimanche ».