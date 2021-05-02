La routine de l'heure dorée de la footballeuse internationale Ada Hegerberg peut vous aider à atteindre vos propres objectifs

Ne vous fiez pas à son nom extravagant : l'heure dorée est plus simple à mettre en place qu'il n'y paraît. Pour ce faire, il vous suffit de choisir une activité qui vous remplit de joie et dans laquelle vous pourriez vous améliorer. Puis décidez de la durée de cette « heure », et si vous la pratiquerez seul ou avec d'autres personnes que vous inviterez.



« Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse », indique Stephanie Cacioppo, mais mieux vaut que votre « heure » soit suffisamment longue pour que vous puissiez vous immerger pleinement dans l'activité (donc probablement 20 minutes ou plus), et suffisamment occasionnelle pour que vous ayez hâte d'y revenir (cela peut être tous les jours, une fois par semaine ou encore une fois par mois ou par trimestre). Mettez votre téléphone en mode avion, réservez un créneau dans votre agenda… faites tout le nécessaire pour protéger ce temps, ajoute-telle.



Quand au contenu de votre heure dorée ? Tournez-vous vers les rudiments que vous avez appris au tout début, surtout ceux que vous n'avez pas pratiqués depuis un moment, explique Stephanie Cacioppo. Sans oublier le principal : vérifier que vous prenez du plaisir tout du long. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute que vous vous focalisez sur la mauvaise chose, donc ajustez le tir jusqu'à ce que le plaisir se lise naturellement sur votre visage. À ce moment-là, il se pourrait bien que la lumière soit parfaite pour immortaliser cet instant, que ce soit dans votre tête ou avec un appareil photo.